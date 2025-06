„Săgeata” lui Călin Georgescu a început să-și lichideze firmele din România

Unul dintre apropiații fostului candidat suveranist Călin Georgescu, al cărui nume este vehiculat în mai multe scandaluri financiare soldate cu plângeri la DIICOT, a început să-și închidă o parte dintre afacerile pe care le deține în România. Este vorba despre controversatul Ionel Rusen, cel care l-ar fi „țepuit” pe magnatul Ioan Niculaie cu suma de 450.000 de euro sau care ar fi implicat în înșelarea unui alt om de afaceri din Buzău, pe nume Răzvan Leu, cu peste 1 milion de euro. Societatea, care a fost lichidată de către Rusen fusese înmatriculată la începutul anului trecut, s-a ocupat cu administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract și a fost asociată cu o firmă deținută de fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman.

Potrivit unei încheieri din data de 12 februarie 2025 a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), afacerea închisă se numește SC DAR Development Group SRL. Acționarii, Ionel Rusen (cu 90% din capitalul social) și Marian Neagu (cu 10% din beneficii și pierderi), s-au întrunit în prima și ultima adunare generală a asociaților acestei companii de anul acesta și, cu unanimitate de voturi, au hotărî dizolvarea și lichidarea simultană, fără numirea unui lichidator, a societății comerciale SC DAR Development Group SRL în conformitate cu articolul 227 alineat 1 litera «d» și cu articolul 235 din Legea nr. 31/1990. Mai mult, cei doi acționari au declarat că societatea nu are active sau pasive.

Tot de la Registrul Comerțului mai aflăm că firma în cauză avea, la data de 10 decembrie 2024, drept asociați pe Ionel Rusen (cu 30%), Marian Neagu (10%), SC Economic Development Advisors SRL (30%) și SC Global Protect Solutions SRL (30%). Aceste două companii au decis să-i cedeze lui Ionel Rusen 60% din capitalul SC DAR Development Group SRL și să părăsească structura acționariatului.

Parteneri de afaceri cu greutate

Firma dizolvată de Ionel Rusen, SC DAR Development Group SRL, a fost înființată în data de 19 ianuarie 2024, în București, și a avut, încă de la fondare, o structură a acționariatului alcătuită din cei patru asociați. Societatea s-a ocupat cu activități de administrare a imobilelor pe bază de comision sau de contract.

Primul asociat persoană juridică, SC Economic Development Advisers, se ocupă cu consultanță pentru afaceri și management și îl are drept asociat unic și administrator pe fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, din timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, Adrian Zuckerman. Cel de-al doilea acționar persoană juridică, SC Global Protect Solutions SRL, se ocupă cu suport pentru întreprinderi și îl are drept asociat unic și administrator pe cetățeanul american Carstens David Henry.

Revenind la compania închisă de Ionel Rusen, SC DAR Development Group SRL, potrivit bilanțului contabil publicat, la data de 31 decembrie 2024, pe portalul Ministerului Finanțelor, a avut, anul trecut, zero lei cifră de afaceri, zero lei venituri încasate, a cheltuit 6.012 lei și a înregistrat pierderi de 6.012 lei. Societatea a funcționat cu zero salariați.

Schema „liniei de creditare”

Controversatul afacerist Ionel Rusen, unul dintre principalii colaboratori ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, acuzat că a păcălit mai mulți oameni de afaceri din România, printre care și pe miliardarul Ioan Niculae, s-a ales, la începutul acestui an, cu o plângere penală la DIICOT. Reclamantul este chiar consultantul Francisc Dokonal, care îl acuză pe cel denumit „săgeata” lui Călin Georgescu de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Firma prin care Ionel Rusen s-a asociat în această combinație, care avea ca obiect accesarea, pentru Ioan Niculae, a unei linii de creditare de 300 de milioane de euro, a generat o pierdere de 450.000 de euro pentru magnat. Iar 144.000 de euro ar fi fost folosiți de Rusen în scopuri neelucidate. Aceeași firmă a fost dizolvată, la finalul anului 2023, prin decizie a lui Ionel Rusen și a partenerei sale de afaceri, o cetățeană italiană. Multe alte companii în care este sau a fost asociat Ionel Rusen figurează fie fără activitate derulată, fie cu pierderi înregistrate.

„Jurnalul” a descoperit că nici firma lui Rusen, implicată în această operațiune, nu mai există. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Wall Street Consulting SRL a luat ființă în data de 30 iunie 2016, la Constanța, având ca obiect de activitate declarat „consultanța pentru afaceri și management”.

Filiera italiană

Potrivit unei încheieri din data de 5 februarie 2021, noua structură a acționariatului SC Wall Street Consulting SRL era compusă din Ionel Rusen și din cetățeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli. Cei doi au decis, în cadrul unei ședințe AGA din data de 21 noiembrie 2023, să dizolve compania.

„Jurnalul” a descoperit că firma lui Rusen, implicată în această operațiune prin care, în primul rând, omul de afaceri Ioan Niculae a fost escrocat cu 450.000 de euro, nu mai există. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Wall Street Consulting SRL a luat ființă în data de 30 iunie 2016, la Constanța, având ca obiect de activitate declarat „consultanța pentru afaceri și management”.

La momentul înființării, firma avea trei asociați persoane fizice, italienii Mario Gasperini și Eugenio Carugati, la care se adaugă românul Ionel Rusen. Toți trei îndeplineau, la acel moment, și funcția de administrator. Potrivit unei încheieri din data de 5 februarie 2021, noua structură a acționariatului SC Wall Street Consulting SRL era compusă din Ionel Rusen și din cetățeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli. Cei doi au decis, în cadrul unei ședințe AGA din data de 21 noiembrie 2023, să dizolve compania.

Povestea „țepei” de 1,1 milioane de euro

Reamintim că și omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, a depus, anul trecut, în luna februarie, o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu și a omului de afaceri constănțean Ionel Rusen, pentru că l-ar fi înșelat cu suma de un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Răzvan Leu a declarat, în plângerea înaintată procurorilor DIICOT, că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu (fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne). Atunci, Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri buzoian implicarea într-o afacere cu tranzacții cu aur. În acest sens, Călin Georgescu i l-ar fi recomandat lui Răzvan Leu chiar pe Ionel Rusen pentru a obține o linie de credit de la banca elvețiană Wealth Bank Transfer LTD, reprezentată de italianul Massimiliano Arena.

În vederea obținerii liniei de credit în valoare de 6 milioane de euro, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care acesta i-ar fi achitat la sfârșitul anului 2021 și la începutul anului 2022. Însă linia de credit promisă a întârziat, motiv pentru care, în luna octombrie a anului 2022, Răzvan Leu a cerut restituirea garanției de 1,1 milioane de euro.

Înțelegând, în cele din urmă, că este victima unei „țepe”, omul de afaceri buzoian l-a contactat pe Călin Georgescu. Acesta i-ar fi promis, însă, că îi va restitui banii „după ce îi va intra finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania electorală prezidențială din anul 2024”.