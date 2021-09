UPDATE Dosar penal pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19. Reacția medicului Valeriu Gheorghiță

Lucian Alecu

Medicul Valeriu Gheorghiță, spune că modalitatea de achiziție a vaccinurilor anti-COVID-19 se supune aceleiași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană. Reacția vine după ce DNA a anunțat deschiderea unui dosar penal privind modalitatea de cumpărare a vaccinurilor.

„Noi am recepționat până în acest moment aproximativ 18,5 milioane de doze din cele patru tipuri de vaccin și mai avem în stoc aproximativ 3,7 milioane de doze. Au fost administrate peste 9,95 milioane de doze, restul până la 14,7 milioane au fost fie donate, fie revândute”, spune Valeriu Gheorghiță.

El afirmă că nu are mai multe informații despre dosar și precizează că modalitatea de cumpărare a vaccinurilor a fost elaborată de Comisia Europeană.

„Am văzut și eu astăzi în spațiul public acest tip de informație, dar nu știu, nu am date suplimentare. Modalitatea de achiziție la nivelul tuturor țărilor europene se supune aceleiași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană”, conchide Gheorghiță.

Un dosar penal privind modalitatea de cumpărare a vaccinurilor anti-COVID-19 a fost deschis în România. Urmărirea penală se face pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in rem.

DNA informează că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

„Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (in rem), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, transmite DNA.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală, adaugă sursa citată.

