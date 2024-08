USR a depus un proiect de lege împotriva abuzurilor sexuale din mediul academic

Proiectul de lege depus de USR prevede măsuri concrete de sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale din spațiul universitar, precum și obligația Guvernului și a instituțiilor de învățământ superior de a reglementa în codurile de etică faptul că sesizările pot fi trimise și sub protecția anonimatului.

„Inițiativa legislativă vine pe fondul investigațiilor media referitoare la fenomenul hărțuirii sexuale din universități și definește clar sistemul de raportare și de sancționare a abuzurilor din mediul universitar și le dă victimelor posibilitatea de a transmite sesizări anonime. Mai departe, va fi de datoria Guvernului, a Ministerului Educației și a fiecărei universități în parte să pună în aplicare prevederile legii și să permită sesizări anonime, precum și să protejeze și să sprijine proactiv victimele abuzurilor sexuale”, potrivit unui comunicat de presă.

„«Fără profesori universitari abuzatori sexuali!» reprezintă un mecanism de apărare just și trebuie tratat cu seriozitate și responsabilitate, pentru ca mediul educațional să nu mai fie sinonim cu noțiunile de abuz și violență. Ligia Deca a uitat că în primăvara acestui an instituția pe care o conduce a scos din lege sesizările anonime care protejau bietele fete distruse emoțional. Le-a descurajat. Trauma lor nu a contat pentru Ligia Deca sau nu era reală dacă studentele nu se semnau cu tot numele din buletin. Este lamentabil că ministra Educației realizează ce instrumente are ca ministru abia când bubuie presa și societatea civilă”, spune deputatul USR Filip Havârneanu, secretar în Comisia de învățământ din Camera Deputaților.

Snatoarea Simona Spătaru afirmă că „prin aceste modificări legislative, vorbim despre ruperea tăcerii”.

„Înlăturarea fricii și rușinii de a reclama abuzuri. Femeile trebuie încurajate să vorbească despre acest fenomen al abuzurilor de tot felul, fiindcă tăcerea încurajează abuzatorii să își găsească mereu victime. Iar noile generații de fete trebuie să primească educație și suport pentru a nu cădea victime ale unor suferințe ce le pot marca negativ întreaga viață”, susține Spătaru.

Inițiatorii fac un apel public către toate partidele să facă front comun și să voteze pentru acest proiect, pentru universități sigure și integre pentru toată lumea, dar mai ales pentru fete și femei.

(sursa: Mediafax)