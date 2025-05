Maratonul de Filme al Lunii Mai la AXN: Povești emoționante, eroi curajoși și acțiune

Lupta pentru dreptate! (9–11 mai)

Când lumea spune „Nu”, acești eroi spun „Acum începe lupta”. Vineri, de la 21:00, Misiune Imposibilă: Protocolul Fantomă (Mission: Impossible – Ghost Protocol) dă startul unui weekend exploziv cu Ethan Hunt (Tom Cruise) și unui caz complex, fără plan de rezervă. Sâmbătă, de la 21:00, Masca lui Zorro (The Mask of Zorro) și Legenda lui Zorro (The Legend of Zorro), de la 23:50, aduc justiția direct pe micile ecrane. Duminică se lasă cu emoție și drame personale, în Patriotul (The Patriot) de la 21:00, unde Mel Gibson devine un lider aprig într-o bătălie pentru libertate.

Treaba devine serioasă (16–18 mai)

Atunci când miza devine prea mare, nu există cale de întoarcere. Vineri, ora 21:00, Tom Cruise revine în Misiune Imposibilă: Națiunea Secretă (Mission: Impossible – Rogue Nation), față în față cu o organizație criminală. Sâmbătă seară e despre eroii trecutului: Robin Hood: Prințul Hoților (Robin Hood: Prince of Thieves) de la 21:00 și Răzbunarea lui Robin Hood (The Siege of Robin Hood), de la 00:00, readuc legenda la viață. După miezul nopții, Night Walk (02:25) ne arată justiția în forme neconvenționale, iar duminică, Jocul Asasinilor (Assassination Games) de la 21:00, aduce față în față doi asasini într-o confruntare sângeroasă, iar Fără Control (Derailed) (23:05) ne arată cum o singură alegere greșită poate schimba totul.

Christian Bale și povești SF de legendă (23–25 mai)

Suspansul și adrenalina se întâlnesc în al patrulea weekend al lunii! Vineri, ora 21:00, Lupătătorul (The Fighter) spune povestea reală a unui boxer care luptă cu demonii din ring, dar și cei… din viața reală. Sâmbătă, în Terminatorul: Salvarea (Terminator: Salvation) de la 21:00, Christian Bale conduce un război post-apocaliptic, iar filmul Vânăorul de recompense (Blade Runner: 2049) (23:20) ne poartă într-un viitor misterios. Duminică, ora 21:00, Marea provocare: Le Mans '66 (Ford vs. Ferrari) aduce rivalitate, viteză și pasiune într-o cursă de neuitat, iar după miezul nopții, Justiţiarul (Judge Dredd) de la 02:15, înfruntă cele mai periculoase minți criminale într-un oraș scăpat de sub control.

Femei care nu renunță niciodată (30 mai – 1 iunie)

Puternice, inteligente și de neoprit – acest weekend este despre femeile care schimbă jocul.

Vineri, ora 21:00, Un alt Karate Kid (The Next Karate Kid) ne arată o nouă luptătoare ghidată de înțelepciunea lui Mr. Miyagi, iar la 23:15, Eu Tonya (I, Tonya) oferă o perspectivă unică asupra faimei și supraviețuirii. Sâmbătă, Crimă la Wind River (Wind River), de la 21:00 și Crime în Ținutul Ghețurilor (The Frozen Ground) de la 23:10, aduc pe micile ecrane anchete tensionate și curaj pur în fața pericolului. Sâmbătă noaptea, de la 01:15, Din Iad (From Hell) te prinde într-un mister sumbru cu o eroină pe urmele răului. Seara de duminică se încheie cu două povești reale despre femei extraordinare: Joy și Figuri ascunse (Hidden Figures) de la 21:00 – exemple vii de determinare, inteligență și blândețe.

Luna mai aduce un blockbuster după altul, cu filme care rămân cu tine mult după ce se termină genericul, doar pe AXN.