Vanghelie trimis în judecată: Produsele de la Economat, vândute de 31 de ori mai scump!

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 31 de inculpați, persoane fizice și juridice.

Este vorba de Marian Leonard Petre, la data faptelor director general al S.C. Economat Sector 5 SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat; abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (55 de acte materiale); complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 de acte materiale); participație improprie în formă continuată la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (17 acte materiale); cinci infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dintre care patru în formă continuată.

Și Marian Daniel Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, la data faptelor consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (26 de acte materiale).

În același dosar, V.P., administrator al S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L., este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (16 acte materiale); Floricica Carmen Rămulescu, la data faptei director achiziții în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L., este acuzată de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul (14 acte materiale).

De asemenea, în dosar sunt acuzați Georgeta Dabija, la data faptei cenzor al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (8 acte materiale); Marian Lupașcu, la data faptei director general al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 acte materiale); Loredana Ionela Zidărescu, la data faptei, inițial șef Serviciu Achiziții, iar ulterior director Investiții și Achiziții în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (21 acte materiale);

Vicențiu Daniel Antonescu, la data faptei director general al Administrației Domeniului Public sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale); Paul Alexandru Lăzărescu, la data faptei director general al Administrației Piețelor sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale); Marian Stoica, la data faptei director general al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (17 acte materiale); Valerian Sălăvăstru, la data faptei director general al Direcției de Impozite și Taxe Locale sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu; dar și P.M., I.B.M., D.C., P.D.A. și P.P., administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

Totodată, V.E.F., administrator al unei societăți comerciale, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul; C.D.M., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul; iar M.A. și G.M.D., director, respectiv administrator ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

Societățile SC Games&Sports Distribution Romania SRL, SC City Bistro Management SRL., SC Idd Asset Management SRL, SC Daarm Partners SRL, SC Dap Team&Partners SRL, SC United Colors Team SRL și SC iro Best Print SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, iar SC Trade International Industry SRL și SC Grivin House SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul. De asemenea, SC Fortis Pugna SRL și SC Elsys Power SRL, sunt acuzate de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, comisă în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul.

În rechizitoriul procurorilor se arată că s-au făcut cercetăr privind modalitatea de derulare, în perioada 2018–2020, a unor achiziții publice de bunuri la prețuri supraevaluate de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional.

Prin aceste demersuri ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 120.479.520,47 lei în dauna Primăriei Sectorului 5, a S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și a altor instituții publice aflate în subordinea autorităților locale din Sectorul 5.

„Procurorii au reținut că, la finele anului 2018, inculpații Vanghelie Marian Daniel, Petre Marian Leonard și V.P. ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, în scopul obținerii unor foloase necuvenite prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L., societate la care asociat unic era Consiliul Local Sector 5. Foloasele necuvenite ar fi fost obținute prin derularea unor achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate și în condiții nelegale, de la societăți controlate de membrii grupării, între produsele vizate regăsindu-se bunuri alimentare și nealimentare, precum tarabe pentru piețe, nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, produse alimentare, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante. Grupul infracțional ar fi acționat în perioada 2018–2020, având o structură ierarhică bine determinată, la vârful acesteia aflându-se inculpatul Vanghelie Marian Daniel, urmat de inculpații Petre Marian Leonard și V.P”; arată DNA.

Astfel, pentru a intra în posesia unor sume importante de bani din fondurile SC Economat Sector 5 SRL și pentru a asigura foloase necuvenite societăților comerciale SC Games & Sports Distribution Romania SRL și SC City Bistro Management SRL, pe care le administra în fapt, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel l-ar fi ajutat, cu intenție, pe inculpatul Petre Marian Leonard ca, în calitate de director general al SC Economat Sector 5 SRL, să achiziționeze produsele menționate anterior prin îndeplinirea nelegală a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege.

Concret, după achiziționarea bunurilor de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului le-ar fi revândut la suprapreț către SC Economat Sector 5 SRL, atât direct, cât și prin intermediul unor circuite comerciale succesive, în care ar fi fost interpuse societăți controlate de aceleași persoane. Ulterior, SC Economat Sector 5 SRL ar fi comercializat produsele respective, la rândul său, către mai multe entități aflate în subordinea Primăriei Sectorului 5 sau a Consiliului Local Sector 5, între care Amenajare Edilitară și Salubrizare SA (societate comercială cu capital integral de stat), Administrația Domeniului Public, Administrația Piețelor Sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, precum și unități de învățământ din sector.

„În cursul anului 2019, inculpatul Petre Marian-Leonard, în calitate de director general al SC Economat Sector 5 SRL, ar fi determinat mai mulți directori ai unor unități de învățământ din Sectorul 5 și directorul DGASPC Sector 5, care ar fi acționat fără forma de vinovăție prevăzută de lege, să încheie contracte de achiziție de produse de papetărie și curățenie cu SC Economat Sector 5 SRL și să accepte la plată facturi fiscale emise la prețuri supraevaluate comparativ cu prețurile practicate pe piață.

„În realizarea acestor demersuri, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi inițiat și susținut adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care s-a aprobat ca instituțiile publice și societățile comerciale din subordinea acestuia, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, să achiziționeze produsele necesare funcționării sau organizării unor evenimente culturale de la SC Economat Sector 5 SRL, hotărâre care ar fi fost ulterior invocată în relația cu directorii instituțiilor menționate. În aceeași perioadă, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi sprijinit pe inculpații Lupașcu Marian, Antonescu Vincențiu Daniel, Lăzărescu Paul Alexandru, Stoica Mariana și Sălăvăstru Valerian, care, în calitățile menționate, ar fi achiziționat, în aceeași modalitate descrisă, prin intermediul SC Economat Sector 5 SRL, produse alimentare și nealimentare, la prețuri supraevaluate”; mai arată DNA.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că prețurile produselor achiziționate prin intermediul contractelor derulate de SC Economat Sector 5 SRL ar fi fost majorate artificial, în medie, de aproximativ 9 ori. Această majorare vizează valoarea totală a produselor achiziționate de societate, existând însă situații punctuale în care anumite produse ar fi fost achiziționate la prețuri chiar și de 31 de ori mai mari decât cele practicate de furnizorul inițial.

Procurorii au reținut că societățile administrate în fapt de inculpatul Marian Daniel Vanghelie ar fi obținut, în modalitatea descrisă anterior, foloase necuvenite în cuantum de 57.555.500,15 lei, în cazul S.C. Games & Sports Distribution Romania SRL, respectiv 41.812.796,87 lei, în cazul SC City Bistro Management SRL.

Totodată, și celelalte societăți implicate în circuitul comercial ar fi obținut, în perioada respectivă, sume de bani necuvenite cuprinse între aproximativ 400.000 lei și 8.400.000 lei.

În perioada 2018–2020, inculpata Rămulescu Floricica-Carmen, în calitate de director achiziții în cadrul SC Economat Sector 5 SR., ar fi întocmit și semnat documentații menite să creeze aparența derulării unor proceduri de achiziție directă sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. De asemenea, aceasta ar fi determinat lucrători din cadrul mai multor servicii ale societății respective să semneze referate de necesitate și caiete de sarcini, documente întocmite chiar de către inculpată, în care valorile estimative ale achizițiilor ar fi fost deja supraevaluate.

„Toate aceste demersuri ar fi fost realizate în scopul de a-l sprijini pe inculpatul Petre Marian-Leonard în justificarea efectuării de achiziții de produse la prețuri mult peste cele practicate pe piață. De o manieră similară ar fi procedat și inculpata Zidărescu Loredana Ionela, inițial șef Serviciu Achiziții, iar ulterior director Investiții și Achiziții în cadrul SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, care, în perioada 2019–2020, în baza unei rezoluții infracționale unice, ar fi întocmit și semnat documentații menite să creeze aparența derulării unor proceduri de achiziție directă offline. În cadrul acelorași proceduri, aceasta ar fi determinat angajați din mai multe servicii ale societății să semneze referate de necesitate, note de fundamentare, caiete de sarcini și alte documente întocmite chiar de ea ori de subordonați aflați sub coordonarea sa, în care valorile estimate ale achizițiilor erau deja supraevaluate în raport cu prețurile pieței. Toate aceste demersuri ar fi fost realizate în scopul de a-l ajuta pe inculpatul Lupașcu Marian, director general al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, să justifice efectuarea unor achiziții de mărfuri de la SC Economat Sector 5 S.R.L. la prețuri supraevaluate față de cele practicate pe piață”, adaugă DNA.

Totodată, inculpata Georgeta Dabija, în calitate de cenzor al SC Economat Sector 5 SRL, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, omițând să verifice și să semnaleze nereguli privind efectuarea plăților și derularea achizițiilor, fapt ce ar fi prejudiciat interesele legitime ale asociatului unic, Consiliul Local Sector 5.

În cauză s-au constituit părți civile SC Economat Sector 5 SRL, SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, Primăria Sectorului 5 București, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, precum și 15 unități de învățământ preuniversitar de stat (școli gimnaziale și grădinițe) din Sectorul 5.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice și juridice trimiși în judecată în prezenta cauză.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

(sursa: Mediafax)