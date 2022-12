Victima primarului de la Ștefăneștii de Jos, forțată să stingă scandalul cu o căsătorie

Ca să înţelegem mai bine cum s-au succedat faptele, dar şi implicarea fiecăruia, redăm cronologic toate datele consemnate de anchetatori în dosarele penale. Şi precizăm de la început că victima, căreia îi vom spune Maria, este născută în luna aprilie a anului 2005. Toate informaţiile sunt redate din documentele oficiale ale anchetatorilor.

- decembrie 2017 – Victima a fost recrutată, exploatată sexual şi traficată de Florin Bucur, zis „Râmă”.

- februarie – martie 2018 – Victima (potrivit datelor consemnate în dosarele penale enumerate mai jos) a fost violată de două ori de Ionel Robert Ştefan, primarul comunei Ştefăneştii de Jos.

- 14 mai 2018 - Maria a fost filmată în timp ce povestea cum a fost violată de mai mulţi indivizi.

- 29 noiembrie 2018 – Maria a dat naştere unui copil la Maternitatea „Polizu” din Bucureşt.i

- 29 noiembrie 2018 - Secţia 4 Poliţie din Bucureşti a fost sesizată de către spital (victima avea la data naşterii 13 ani, 7 luni şi 27 de zile). Maria le-a povestit poliţiştilor bucureşteni că băieţelul, pe care tocmai îl născuse, era rodul unor violuri repetate.

- 14 ianuarie 2019 - Poliţiştii de la Postul din comuna Dascălu au mers acasă la Maria. În prezenţa mamei, Maria le-a spus că nu a fost violată şi că, la 12 ani, a consimţit relaţiile sexuale cu Florin Bucur.

- 30 ianuarie 2019 - La Postul de Poliţie Dascălu este înregistrat dosarul 894/P/2019.

- 9 februarie 2019 – Şoferul primăriţei din comuna Dascălu a intrat în posesia unor înregistrări video, pe care Radu Eftimie le avea pe telefonul mobil. În cele două clipuri video, Maria plângea şi povestea cum ar fi întreţinut relaţii sexuale cu Eftimie, Florin Bucur dar şi cu o altă persoană.

- februarie 2019 – Şoferul primăriţei a filmat-o pe Maria în timp ce aceasta povestea cum ar fi întreţinut relaţii sexuale cu primarul din Ştefăneştii de Jos pentru 100 de lei.

- august 2019 - Maria a fost audiată în calitate de persoană vătămată. Fetiţa le-a spus poliţiştilor că a rămas gravidă în urma unei relaţii de iubire cu un anume „Alex”, care ar fi părăsit-o după ce ar fi aflat că e gravidă.

- iunie 2020- Poliţiştii l-au audiat pe tatăl fetei, care a avut şi el aceeaşi versiune.

- iunie 2020 – Poliţiştii l-au audiat pe Florin Bucur. Bărbatul a declarat că nici nu a violat-o pe fată şi nici nu a întreţinut relaţii sexuale cu ea.

- 25-26 decembrie 2020- Şoferul de la primăria Dascălu s-a întâlnit cu primarul Ionel Robert Ştefan. În timpul unor discuţii aprinse, primarul l-ar fi luat la pumni.

- decembrie 2020 – Şoferul a depus plângere la Secţia 9 din Bucureşti pentru loviri împotriva primarului.

- 2 februarie 2021 – Şoferul primăriţei din comuna Dascălu a făcut un denunţ la IPJ Ilfov.

- 11 februarie 2021 – La Serviciul de Investigaţii Criminale Ilfov s-a deschis dosarul cu număr unic 866/P/2021, în care s-a început urmărirea penală „in rem”, pentru act sexual cu un minor. Urmărirea penală îl viza pe primarul din Ştefăneştii de Jos, Ionel Robert Ştefan.

- 10 martie 2021- Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea a reunit cele două dosare penale deschise (894/P/2019 şi 866/P/2021), iar cercetările au continuat în dosarul 894/P/2019.

- 29 martie 2021 – Maria a fost reaudiată. A povestit cum a fost racolată de Florin Bucur prin metoda „Loverboy” şi apoi ameninţată şi bătută să întreţină relaţii sexuale şi cu prietenii acestuia, Radu Eftimie şi Florin Lazarina. Tot pe 29 martie 2021, Maria a relatat cum, în timp ce era însărcinată, a fost dusă de unul dintre abuzatori, Radu Eftimie, ca ofrandă primarului de la Ştefăneştii de Jos. De două ori. Fata le-a mai povestit anchetatorilor şi că tatăl ei ar fi primit 10.000 de lei ca să nu reclame nimic la poliţie.

- 30 martie 2021 – Florin Bucur şi Radu Eftimie ştiau tot deja ce declarase victima la Poliţie şi au început să facă presiuni asupra fetei şi familiei ei.

- aprilie 2021 – La Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea s-a deschis un alt dosar penal: 3270/P/2021.

- 1 aprilie 2021 – S-a extins urmărirea penală „in rem”.

- 7 iunie 2021 - S-a extins urmărirea penală „in rem” pentru influenţarea declaraţiilor.

- 7 iunie 2021 - S-a extins urmărirea penală „in rem” pentru şantaj.

- 7 iunie 2021 - La Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov se deschide dosarul 138/P/2021, în care se fac cercetări „in rem” pentru săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită. Cineva picase pe interceptări, care duceau spre IPJ Ilfov.

- 8 iunie 2021 – Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea avea deja 5 suspecţi în dosar:

1. Florin Bucur, zis „Râmă” – suspect pentru act sexual cu un minor în formă continuată, viol şi influenţarea declaraţiilor în formă continuată.

2. Radu Eftimie, zis „Pele” (paznic la balta primarului) – suspect pentru viol în formă continuată şi influenţarea declaraţiilor în formă continuată.

3. Ionel Robert Ştefan (primarul comunei Ştefăneştii de Jos) – suspect pentru act sexual cu un minor în formă continuată.

4. Florin Lazarina – suspect pentru viol.

5. Nicoleta Bondoc (menajeră la casa primarului)– suspectă pentru şantaj.

- 10 iunie 2021 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a făcut 5 percheziţii la cei 5 suspecţi. Târziu, în noapte, procurorul de caz reţine 3 dintre suspecţi pentru 24 de ore: Radu Eftimie, Florin Bucur şi primarul de la Ştefăneştii de Jos.

-11 iunie 2021 – Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea nu a cerut mandate de arestare preventivă, ci a revocat toate ordonanţele de reţinere. Cei 3 au fost puşi în libertate mai devreme de expirarea celor 24 de ore.

- 25 iunie 2021 - Radu Eftimie a fost arestat de Judecătoria Buftea, la solicitarea procurorilor.

- 24 septembrie 2021 - Florin Bucur a fost plasat sub control judiciar. Solicitarea de arestare a fost respinsă de magistraţi.

- 29 septembrie 2021 – Florin Bucur a fost arestat de Tribunalul Ilfov, la judecarea contestaţiei formulate de parchet.

- 14 octombrie 2021 – Florin Bucur şi Radu Eftimie au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

- 14 octombrie 2021 – Din dosarul 3270/P/2021, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, s-a disjuns către DIICOT partea de trafic de minori şi implicit şi primarul.

- 14 octombrie 2021 – Din dosarul 3270/P/2021, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, s-a disjuns un alt dosar, care viza fapte comise de către directorul DGASPC Ilfov dar şi de către primarul comunei Dascălu, Doina Mănăilă.

- 11 februarie 2022 – Primarul Ionel Robert Ştefan a fost arestat la solicitarea procurorilor DIICOT alături de alte 6 persoane. Edilul este acuzat de viol în formă continuată, loviri şi alte violenţe şi influenţarea declaraţiilor.

- 31 mai 2022 – Lotul de la DIICOT a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv.

- 25 noiembrie 2022 – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea l-a trimis în judecată pe directorul DGASPC Ilfov, Bogdan Iulian Pîntea, pentru divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. În acelaşi dosar, a fost deferită justiţiei şi primăriţa Doina Mănăilă, pentru favorizarea infractorului.

Pe 18 noiembrie 2021, la o lună și 4 zile după ce doi din gașca de la Ștefăneștii Jos au fost trimiși în judecată, victima abuzatorilor a introdus la Judecătoria Buftea o acţiune şocantă: „căsătorie minor”. Victima, care nu împlinise 17 ani şi care avea deja un copil, rodul violurilor repetate, cerea în mod surprinzător magistraţilor să încuviinţeze şi să legalizeze căsătoria cu cel pe care îl acuzase că o violase. Maria cerea să se mărite cu Radu Eftimie, arestat în ambele dosare penale în care a fost trimis în judecată. Asta deşi bărbatul a negat permanent, potrivit un surse din anchetă, că ar fi tatăl copilului pe care Maria l-a născut pe 29 noiembrie 2018. Pentru asta a fost nevoie de expertiză ADN şi cu toate că testul a demonstrat că el este tatăl, bărbatul a refuzat să recunoască băieţelul şi să fie trecut pe certificatul de naştere.

La termenul de pe 28 ianuarie 2022, procurorii DIICOT au cerut suspendarea acţiunii în instanţă, iar la termenul următor, din aprilie, judecătorul a constatat că adolescenta nu mai era în sala de judecată. Maria era în custodia anchetatorilor. Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, Maria a fost plasată sub o formă de protecţie. Anchetatorii de la DIICOT au reuşit s-o scoată din familia care se bucurase la 10.000 de lei şi s-o ducă departe de toţi care o presau încontinuu de aproape 4 ani. Maria a fost dată în grija unui ONG şi dusă departe de primarul din Ştefăneşti şi de restul camarilei. În cei 4 ani DGASPC Ilfov, instituţia supremă care se ocupă, sau ar trebui să se ocupe de copiii din Ilfov, nu a reuşit să o pună pe Maria sub o formă similară de protecţie. Într-un răspuns primit anul trecut, conducerea DGASPC Ilfov menţiona că „(...) minora a susţinut că face consiliere psihologică în privat şi că nu doreşte să fie inclusă într-un program de consiliere psihologică în cadrul DGASPC Ilfov. Totodată, aceasta a afirmat că atât ea, cât şi copilul său, nu sunt victime ale niciunei infracţiuni şi că doreşte să nu mai intervină autorităţile”. Aceeaşi minoră este acum şcolarizată, departe de lumea care transformat-o într-o monedă de schimb vreme de 4 ani. Aceeaşi minoră despre care vorbea DGASPC Ilfov, la ultimul termen de încuviinţare a căsătoriei, în sala de judecată, singură cu magistratul, a avut curaj şi a spus că a fost presată şi forţată să ceară căsătoria cu bărbatul care o violase şi care era adus din arest la termenele de judecată. Aşa că Judecătoria Buftea a respins cererea de căsătorie.

Pe 25 noiembrie, directorul DGASPC Ilfov a fost trimis în judecată pentru divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Bogdan Iulian Pîntea este acuzat că nu numai că nu a dispus nicio formă de protecţie pentru Maria şi băieţelul ei în cei 4 ani, dar i-ar fi şi pus la dispoziţie primarului din Ştefăneştii de Jos dosarul fetei de la DGASPC Ilfov în care se regăsea declaraţia dată împotriva lui şi evaluarea psihologică făcută de un expert al direcţiei. Faptele ar fi fost comise după prima reţinere şi implicit eliberarea subită a primarului.