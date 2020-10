Accesul la metrou, restricționat de Poliție

Lucian Alecu

Metrorex a anunțat că accesul călătorilor în staţiile de metrou ar putea fi restricţionat. Decizia a fost luată după ce reprezentanţi ai ISUB-IF, ai Poliţiei Metrou s-au întâlnit cu reprezentanții Metrorex pe fondul evoluţiei cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 şi al urgenţelor medicale cu care s-a confruntat Metrorex.

„Urmare a evolutiei cazurilor de imbolnavire cu Covid si a urgentelor medicale, in cadrul actiunilor comune de cooperare, in data de 14.10.2020, la sediul Metrorex a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai ISUB-IF, ai Politiei Metrou, si ai firmelor impreuna cu reprezentantii Metrorex.

In cadrul intalnirii, in urma analizelor efectuate s-au concluzionat urmatoarele:

-personalul medical care efectueaza interventia va avea in vedere extragerea persoanelor afectate din tren, acolo unde situatia o permite;

-personalul de paza, impreuna cu Politia Metrou si cu alte forte de ordine publica, precum si salvatorii Metrorex, vor asigura protectia zonei de interventie;

-personalul de paza sustinut de Politia Metrou si alte forte de ordine publica, vor limita dupa caz, accesul calatorilor in statiile de metrou pentru evitarea supraaaglomerarii,” se arată într-un comunicat emis de Metrorex.