Accident feroviar în Hunedoara. Un tren marfar a lovit o autoutilitară în Hunedoara. Trei bărbați răniți. Trafic oprit

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că circulația trenurilor este întreruptă între Ilteu și Zam, în urma unui accident produs la o trecere la nivel cu calea ferată, la kilometrul 528+230.

Trenul de marfă 56023-027, aparținând operatorului Vest Trans Rail, a lovit o mașină la trecerea la nivel cu calea ferată.

„În urma impactului soldat cu victime, circulația a fost întrerupă pe firul I (pe care se află trenul) și, deoarece firul II este închis permanent pentru lucrări, circulația trenurilor pe distanța Ilteu – Zam este, moment, închisă”, potrivit ISU Huneadoara.

Circulația trenurilor IRN 1920 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Constanța - Oradea), IC 522 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Arad - Teiuș) și R 2372 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Arad - Simeria) este afectată.

Echipele de intervenție au acționat cu o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ. Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire a incendiilor. La fața locului, pompierii au constatat faptul că, în autoutilitară se aflau trei persoane, care au fost evaluate medical la locul evenimentului și ulterior, au fost transportate la spitalul din Deva, pentru investigații suplimentare.

„Deoarece sunt implicate victime, personalul feroviar așteaptă acordul de la autoritățile competente pentru reluarea circulației în condiții de siguranță”, mai este precizat în comunicatul transmis.