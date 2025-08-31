Accident grav în județul Cluj. Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Accidentul rutier s-a produs duminică după-amiaza în localitatea Dumbrava, cu un autocar care s-a răsturnat.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

O persoană este încarcerată iar salvatorii lucrează pentru scoaterea acesteia.