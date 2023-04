Accident pe autostrada A1. O femeie a fost transportată la UPU Sibiu

Polițiștii Biroul Politie Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier produs pe A1, la km. 263+600m, pe sensul Sibiu - Sebeș. Din cercetările efectuate a rezultat că șoferul unui autoturism, un bărbat in vârsta de 44 de ani, din București, ar fi pierdut controlul autoturismului pe fondul neadaptării vitezei de deplasare. Bărbatul a lovit ușor glisiera metalică. Polițiștii sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili cauza și condițiile in care s-a produs accidentul, anunță Politia Sibiu



La fața locului a ajuns un echipaj de tip C, cu medic.

„În autoturism erau două persoane. Echipajul SAJ, a acordat asistență medicală pasagerilor și doar o femeie de 41 de ani a fost transportată la UPU Sibiu cu un traumatism forte de coloană cervicală”, potrivit SAJ Sibiu.

Șoferul a refuzat transportul la spital.

(sursa: Mediafax)

