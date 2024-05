Bărbat, acuzat că a accesat contul bancar al altei persoane și a modificat datele

Polițiștii dâmbovițeni au dus la audieri un bărbat de 45 de ani, din Bucșani, care se sustrăgea cercetărilor.



Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, înșelăciune și fals privind identitatea.



„Din probatoriul administrat, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, a rezultat că, la data de 25 septembrie 2023, cu ajutorul datelor personale ale unui bărbat de 43 de ani, din Buciumeni, ar fi accesat fără drept contul bancar al acestuia și ar fi modificat datele personale, fiind creat un nou cont bancar. Totodată, în zilele de 24-25 septembrie 2023, ar fi indus în eroare sau ar fi încercat să inducă în eroare funcționarii unor instituții financiare nebancare (10 acte materiale), prin prezentarea în mod nereal a datelor personale ale victimei, în scopul de a obține în mod fraudulos mai multe împrumuturi, prejudiciul creat fiind de peste 5.000 de lei”, arată Poliția Dâmbovița.



De asemenea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, bărbatul a introdus fără drept datele personale ale victimei (14 acte materiale), în vederea creării unor conturi bancare ori pentru a încheia la distanță mai multe contracte de împrumut.



În plus, acesta ar fi falsificat cartea de identitate a persoanei vătămate și s-ar fi prezentat sub identitatea acesteia.

Suspectul va fi prezentat luni judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița pentru dispunerea unei măsuri preventive.



În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit pentru comiterea infracțiunilor de accesul ilegal la un sistem informatic, falsul informatic, înșelăciune și falsul privind identitatea.

(sursa: Mediafax)