Povestea „boierului Ilie,” inginerul vâlcean care a construit la Sibiu un hotel sub pământ care arată ca o căsuță de hobbit

„Sunt absolvent al Facultății de Inginerie de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, însă viața m-a învățat să fac de toate, de la sală de gaming, la service auto și construcții de case”, spune „boierul”.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, pe vremea când era student, a devenit manager a unei săli de jocuri pe calculator.

„Eram înnebunit după „Age of empires” și am ajuns să-l joc zi și noapte. Pasiunea a devenit afacere în clipa în care am preluat conducerea unei săli de gaming de pe bulevardul Milea din Sibiu. Țin minte că, pe atunci, mama îmi dădea 50 de lei pe săptămână, bani de buzunar. În scurt timp am ajuns să câștig din gaming câte 1.000 de dolari americani pe lună. Stăteam la cămin și de multe ori dormeam cu banii în buzunar. Nu știam unde să-i țin”, spune el.

După terminarea facultății a ajuns la Cluj, unde a avut un service auto în Florești.

„Aici am stat aproape doi ani, apoi m-am întors la Sibiu. Visul meu era să-mi construiesc o casă sub pământ, despre care citești doar în povești sau le vezi în filme”, spune „boierul Ilie”.

A urmat o perioadă de 7 ani în care a căutat teren pentru a-și clădi casa visurilor. Care casă avea să devină un „hotel altfel”. Norocul i-a surâs și a reușit să cumpere un teren în Cisnădioara, la 12 kilometri de Sibiu. „Era o fostă livadă de pruni. Mai sunt câțiva bătrâni, pe lângă gard, dar sunt sălbăticiți.”

A urmat o muncă grea. „Sunt peste 600 de metri pătrați construiți sub pământ. Practic, peste casă am adus vreo 700 de camioane cu pământ. Structura este rezistentă și poate susține încă 10 etaje, fără nici o problemă. A trebuit amenajat tot terenul, care însumează aproape 6.000 de metri pătrați. Am construit împrejmuirea, calea de acces și aleile în jurul casei. În toți acești ani am locuit într-o cameră amenajată sub pământ, la care ajungeam călcând pe o potecă din scânduri, să nu merg prin noroi”.

Titlul de „boier” este moștenire de familie: „Bunicul meu a fost om înstărit, până când au venit comuniștii și i-au confiscat totul. Locuia în satul Fișcălia, județul Vâlcea, la 20 de kilometri de Drăgășani. Îl chema Ilie, iar toți sătenii îi spuneau „Boieru Ilie”. Pe mine mă cheamă Ilie, așa că am decis ca această afacere să poarte denumirea de „Boierul Ilie”, în amintirea lui. A fost un om deosebit, pe care l-am iubit și respectat”.

Din „vistieria” proprie, actualul boier a investit peste 500.000 de euro. O sumă similară îi este necesară pentru a finisa camerele viitorului hotel.

„Am devenit asociat cu un fost coleg de liceu, din Vâlcea. A crezut în visul meu și am devenit parteneri. Ne-am propus ca în trei ani să finalizăm lucrările la interior și să putem deschide partea de cazare. Mobilierul va fi din lemn masiv, accesul se va face printr-o rețea de tunele care va lega recepția de restaurant, bar și fiecare cameră. Pentru turiști va fi o veritabilă călătorie în timp”.

La „Boierul Ilie” ajung numeroși turiști din județul Sibiu și, în special, din zona Transilvaniei.

„Cei mai mulți sunt din Timișoara și Cluj. Au un apetit special pentru destinații aparte. Au fost zile în care am avut peste 500 de vizitatori”.

Recent, hotelul de sub pământ de la ieșirea din Cisnădioara, în direcția Cisnădie, a intrat în circuitele ghizilor Programului Anii Drumeției.

„În apropiere este traseul dinspre Vârful Măgura. Drumeții coboară din munți și fac o popas la noi. Practic, după ce s-au minunat de frumusețea celui mai înalt pisc montan din zonă, ajung să se minuneze și de ceea ce este sub pământ”.

Neobișnuitul hotel al inginerului vâlcean devenit „boier” este încă un motiv în plus pentru ca Cisnădioara să fie aleasă ca destinație de călătorie. Atestat documentar încă de la 1223, micul sat adăpostește o frumoasă biserică fortificată care poartă hramul Sfântului Mihai, care a și dat denumirea germană a localității - Michelsberg. Biserica evanghelică din localitate adăpostește cea mai veche orgă cu tuburi funcțională din Transilvania (1723), iar în fiecare toamnă se organizează singurul campionat național de canari cântători. În 2007, la Cisnădioara a avut loc cantonamentul pentru cel mai lung joc de baschet, care a durat 80 de ore, desfășurat la Sala Transilvania Sibiu, consemnat în World Records Academy, mulțumită implicării jucătorilor și fanilor CSU Sibiu, potrivit postării pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Sibiu.

