Ce spune Nelu Tătaru despre sărbătoarea Sf. Parascheva

Înaintea sărbătorii Sfintei Parascheva, care va avea loc pe 14 octombrie la Iași, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru îi sfătuiește pe credincioșii și pelerinii care vor participa la manifestări să evite locurile aglomerate, să poarte mască, să respecte distanțarea socială și să folosească dezinfectant.

„Să ne dăm seama că mergem în locuri aglomerate. Să evităm acele locuri aglomerate, în măsura în care putem păstrăm niște precauții.

La începutul acestei pandemii spuneam că că nu vom avea un an normal, nu am avut Sărbători Pascale, nu am avut Rusalii ca în alți ani, nu am avut concedii, nici aceste sărbători nu vor fi ca în ceilalți ani. Trebuie să respectăm reglementările din prespital. Pandemia se tranșează în prespital”, a explicat demnitarul.

În privința gestionării unui număr mare de pelerini, ministrul a spus că suntem în perioadă de pandemie, iar autoritățile locale trebuie să se adapteze. Acest lucru înseamnă că nu trebuie suprasolicitate unitățile de primiri urgențe și secțiile ATI.

Mediafax