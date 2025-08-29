Decizie inedită într-o localitate din România. Căruțele trebuie să aibă toalete portabile

Măsura a intrat în vigoare retroactiv, din 14 august 2025, în Copșa Mică, județul Sibiu, și a fost anunțată pe 20 august, pe pagina oficială de Facebook a primăriei din localitate.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2009, modificată recent, circulația căruțelor pe drumurile publice este permisă doar dacă acestea sunt echipate cu sisteme care să prevină murdărirea drumului cu dejecții. În caz contrar, proprietarii riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Reacții în comunitate

Măsura a generat reacții diverse printre locuitorii orașului. Unii au salutat decizia ca o reglementare necesară circulației căruțelor, considerând că regiunea are nevoie de mai multă ordine și curățenie. Alții consideră că ar trebui interzisă complet folosirea animalelor pentru tracțiune, recomandând dotarea cu utilaje sau remorci moderne.

„Caii sunt pentru echitație, nu pentru transportul mărfurilor. Ar trebui să renunțăm la căruțe și să adoptăm tehnologii moderne”, comentează un utilizator online.

Alții au atras atenția și asupra siguranței în trafic, cerând dotarea corespunzătoare a atelajelor cu semnalizări și reflectorizante, potrivit a1.ro.

Reguli pentru circulația căruțelor

Poliția rutieră a emis recomandări obligatorii pentru căruțași, menite să sporească siguranța pe drumurile publice: