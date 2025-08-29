Decizie inedită într-o localitate din România. Căruțele trebuie să aibă toalete portabile

Măsura a intrat în vigoare retroactiv, din 14 august 2025, în Copșa Mică, județul Sibiu, și a fost anunțată pe 20 august, pe pagina oficială de Facebook a primăriei din localitate.
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2009, modificată recent, circulația căruțelor pe drumurile publice este permisă doar dacă acestea sunt echipate cu sisteme care să prevină murdărirea drumului cu dejecții. În caz contrar, proprietarii riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.
Reacții în comunitate
Măsura a generat reacții diverse printre locuitorii orașului. Unii au salutat decizia ca o reglementare necesară circulației căruțelor, considerând că regiunea are nevoie de mai multă ordine și curățenie. Alții consideră că ar trebui interzisă complet folosirea animalelor pentru tracțiune, recomandând dotarea cu utilaje sau remorci moderne.
„Caii sunt pentru echitație, nu pentru transportul mărfurilor. Ar trebui să renunțăm la căruțe și să adoptăm tehnologii moderne”, comentează un utilizator online.
Alții au atras atenția și asupra siguranței în trafic, cerând dotarea corespunzătoare a atelajelor cu semnalizări și reflectorizante, potrivit a1.ro.
Reguli pentru circulația căruțelor
Poliția rutieră a emis recomandări obligatorii pentru căruțași, menite să sporească siguranța pe drumurile publice:
-
Obligatoriu, fiecare căruță trebuie echipată cu două dispozitive reflectorizante albe în față și două roșii în spate, omologate și montate corespunzător.Citește pe Antena3.roUn bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Suma incredibilă pe care a încasat-o
-
Pe timp de vizibilitate redusă (ceață, ploaie, ninsoare, noapte), este necesară o lumină albă sau galbenă fixată lateral, la stânga, deasupra roților.
-
Conducătorul trebuie să poarte materiale reflectorizante pe hamul animalului.
-
Circulația se face pe acostament sau, dacă acesta nu există, cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului.
-
Animalele trebuie conduse cu grijă, astfel încât să nu pună în pericol ceilalți participanți la trafic.
-
Căruțașul trebuie să aibă asupra sa actul de identitate și certificatul de înregistrare, iar căruța să expună plăcuțele de înmatriculare.
-
Este interzisă conducerea sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor cu efect similar.
-
Semnalizarea schimbării direcției se face Manual, cu brațul, asigurându-se prioritar că nu există pericol în trafic.
-
Staționarea pe carosabil este interzisă, iar oprirea pe acostament impune legarea animalelor astfel încât să nu pătrundă pe șosea.
-
Nu este permis ca căruțașul să părăsească vehiculul sau animalele în timpul deplasării, nici să doarmă în atelaj.