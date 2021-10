Doctorii care merg cu spitalul din sat în sat, sabotați de PNL și de „lideri locali”

Să duci medicii în sate, la pacienți, pare, la acest moment, singura șansă pentru ca mulți români să poată fi tratați de bolile de care suferă. Alte maladii, nu COVID-19, și pentru care nu mai există acces în spitale. Doctorii voluntari plecați cu Caravana Medicală prin țară au descoperit sute de oameni bolnavi și care aveau nevoie urgentă de tratamente. Printre ei, și copii. Se lucrează ca voluntariatul lor să devină lege. O lege a ambulatoriilor mobile pe care, dacă România ar fi avut-o la acest moment, ar fi putut să își îngrijească toți bolnavii.

„Aș vrea să vă arăt o poză făcută la consultații”, ne spune Alexandru Covaciu, un medic din Brașov care a mers la fiecare caravană din țară. Și ne arată fotografia unui pacient căruia i se face un consult ecografic. Lângă el sunt trei medici. Toți sunt tineri. Și se consultă, cel mai probabil asupra diagnosticului. Pare o poză făcută la o clinică privată și menită să atragă pacienții, dar nu este. În realitate, cabinetul era într-o școală. Iar medicii din fotografie erau veniți acolo voluntar. Nu îi plătea nimeni ca să trateze.

„Nu vă duceți, că vă vaccinează”

Caravana Medicală s-a întors în satele românești și în pandemie, când spitalele sunt închise pentru alt tip de pacienți, iar medicii de familie sunt ori supraaglomerați, ori bolnavi de COVID-19, ori nu există. „Față de ceea ce făceam noi până acum, am introdus triajul epidemiologic. Mulți nu știau mare lucru despre COVID-19 sau erau manipulați. Am avut oameni cărora li s-a spus să nu vină, pentru că îi vaccinăm fără să știe. Într-un sat le-a spus pastorul, în altul, preotul. Sunt lideri importanți ai unei comunități și oamenii ascultă de ei, chiar dacă astfel își negau accesul la servicii medicale. Din cei pe care am reușit să-i consultăm, 15 la sută aveau nevoie urgentă de investigații medicale. Am trimis o fetiță de 13 ani la spital în aceeași zi, era caz de abdomen acut, apendicită și stătea acasă de trei zile. Într-o altă localitate, chiar primarul și soția lui au fost trimiși de urgență la investigații. În două zile, am consultat, la una dintre caravane, 239 de pacienți, 83 dintre ei, copii și mulți care nu au fost niciodată la medic, care nu aveau medic de familie. Aveau probleme oftalmologice, gastrointestinale, chiar și hepatită. Nu erau oameni care să vină la caravană și cărora să le spunem că sunt sănătoși tun”, povestește medicul Alexandru Covaciu.

Șanse foarte mici de a preveni

Pentru că provin din localități izolate, unde nu au nici medici de familie, cei mai mulți dintre pacienții caravanei aveau șanse mici să fie tratați înainte de pandemie. Din păcate, acum lucrurile s-au schimbat în rău. Doctorii care i-au văzut spun că acum, în pandemie, șansele ca acești oameni să ajungă la spitale și să prevină afecțiuni grave tind spre zero. „Nu ajung la medic, deși au simptome grave. Riscul crește exponențial în câteva zile. Indiferent de patologie, a amâna poate duce la un final nefericit. Spitalele sunt cele mai sigure locuri, la acest moment. Toți pacienții sunt testați, o mare parte din personal s-a vaccinat, dar situația este cea de pandemie și este și mai greu de ajuns. Pentru că acești oameni, dacă ar ajunge la investigații, ar și respecta ceea ce li se spune. Noi am reușit să digitalizăm totul și să reevaluăm pacienți pe care i-am văzut cu ocazia altor caravane. Avem un procent de 40 la sută care au respectat toate indicațiile date. Asta a însemnat multe vieți salvate”, spune Alexandru Covaciu.

Legea care duce serviciile medicale la bolnavi

Scris chiar de doctorii care participă la Caravana Medicală, proiectul de lege prevede ca orice unitate medicală, de stat sau privată, să poată organiza activități de ambulatoriu mobil cu decontare de la Casele de Sănătate. La acest moment, proiectul a trecut către Camera Deputaților, deși a avut parte de un vot negativ al PNL. „A fost un vot politic și nu pe fond. De aceea încerc să țin cât mai departe răfuielile politice. Proiectul este amplu și prevede posibilitatea ca medicii să poată deconta serviciile. O zi de caravană să fie echivalentă unei zile normală de lucru. Vrem să participe atât medici rezidenți, cât și medici specialiști. De exemplu, pentru rezidenții din anii finali presupune să poată oferi și ei servicii decontate de Casă. Un alt capitol important este posibilitatea desfășurării unor campanii de educație sanitară în cadrul acestor caravane. Ar putea fi un vehicul și pentru combaterea altor probleme, precum consumul de alcool. Semnele sunt foarte bune și aici nu contează culoarea politică. Accesul la sănătate este extrem de redus, iar legea ar da posibilitatea organizării caravanelor cu colaborarea Direcțiilor de Sănătate Publică”, ne-a spus Tudor Pop, deputatul care a inițiat legea asistenței medicale mobile.

Medicii cred că ar fi fost un nivel mai mare de vaccinare, dacă exista educația sanitară în România. La acest moment, mulți pacienți cu afecțiuni grave stau acasă.

Legea ambulatoriului mobil, scrisă de medicii Caravanei, a primit vot negativ de la PNL

Mulți nu știau mare lucru despre COVID-19 sau erau manipulați. Am avut oameni cărora li s-a spus să nu vină, pentru că îi vaccinăm fără să știe. Într-un sat le-a spus pastorul, în altul, preotul

Medic

70% din pacienții consultați nu știau de bolile pe care le aveau