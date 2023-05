Dominic Fritz anunţă că urmează tranziţia sistemului de termoficare locală spre producţia verde

Potrivit edilului, această transformare va avea mai multe avantaje, astfel că pierderile tehnologice reclamate permanent de Colterm nu vor mai fi suportate direct de companie, care va vinde agentul termic la poarta fabricii.



"Soluţia pe care o propunem este ca societatea Colterm să se concentreze pe activitatea de bază, cea de producţie, iar distribuţia şi furnizarea efectivă a agentului termic să fie făcută de o altă companie a Primăriei Timişoara. Acest lucru are mai multe avantaje: pierderile tehnologice de care s-a plâns Colterm până acum nu vor mai fi suportate direct de companie, care va vinde agentul termic la poarta fabricii. În acelaşi timp, primăria va avea oportunitatea de a accesa fonduri pentru alte tehnologii verzi. Aceasta înseamnă că noi sau alte companii vom putea investi în noi tehnologii verzi de producere a energiei pe care să o distribuim populaţiei. Deschidem poarta pentru diversificarea surselor de energie, în special în zona de regenerabile, ca să reducem din costurile totale ale agentului termic", a detaliat Dominic Fritz.



Primarul a anunţat că în luna iunie va expira contractul de delegare a producţiei şi a transportului energiei termice către timişoreni, încheiat cu Colterm. Noul contract se va încheia cu Colterm pentru producţia de energie termică, iar activitatea de transport, distribuţie şi furnizare va fi delegată unei alte companii municipale, noua Uzină Energetică Timişoara.



"Inacţiunea costă şi termoficarea din Timişoara nu se va face bine doar din inerţie. Este momentul unei schimbări. Doar anul acesta primăria a dat din bugetul local 1 milion de lei pe zi, subvenţii pentru căldură. Costurile pentru tehnologii vechi şi poluante cresc an de an şi este o dinamică pe care trebuie să o oprim. Singura variantă să scădem costul termiei în Timişoara este să spargem producţia de distribuţie ca să putem diversifica investiţiile în tehnologii noi", a explicat Dominic Fritz.



Municipalitatea timişoreană s-a angajat într-un proces susţinut de modernizare a întregului sistem de termoficare. Astfel, primăria a investit în ultimii doi ani 160 de milioane de lei din fonduri europene, în modernizarea a 30 de kilometri de reţea de distribuţie. De asemenea, municipalitatea pregăteşte o nouă investiţie estimată la circa 200 de milioane de lei (40 de milioane de euro) pentru retehnologizarea altor 30 de kilometri de reţea, în încercarea de a reduce masiv pierderile de reţea, provocate de lipsa de investiţii din ultimii 30 de ani. Primăria are depus şi un proiect de 230 de milioane de lei pentru achiziţionarea unei instalaţii de cogenerare, prin fonduri PNRR.