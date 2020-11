Drumuri acoperite de zăpadă în mai multe județe

Carosabilul este acoperit cu zăpadă sau umed pe drumuri din județele Brașov, Sibiu, Harghita, Mureș și Covasna, anunță DRDP Brașov.

Este vorba de: DN 7C Km 130+000 - 134+000 Balea (Sibiu), zapada framantata 1-2 cm; in rest, umed in jud. Brașov, Sibiu, Harghitar și este parțial umed în Mureș și Covasna.

DRDP Brasov a actionat cu 14 autoutilaje si s-au raspandit 56 de toone de material antiderapant, în intervalul orar 12:00 - 17:00.

SDN Brasov a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 22 tone material antiderapant pe: DN 1; DN 11 si DN 73.

SDN Sibiu a actionat cu 1 autoutilaj si s-au raspandit 4 tone sare pe DN 7C.

Sectia Autostrazi Sibiu a actionat cu 4 autoutilaje si s-au raspandit 16 tone sare pe: A1 si A3.

SDN Sfantu Gheorghe a actionat cu 3 autoutilaje si s-au raspandit 14 tone sare pe: DN 10; DN 12 si DN 13E.

Ninge marunt in jud. Brașov, la Predeal, în jud. Sibiu la Bâlea Cascadă, Saliște si în jud. Covasna la Întorsura Buzăului. Vântul bate cu 30 - 40 km/h in jud. Covasna, in rest slab.