Acuzații grave la Constanța! Academicianul Dumitru Manole: Un elicopter militar mi-a spulberat coșul de pe casă! Se putea întâmpla o nenorocire

Dumitru Manole a încercat să seziseze autoritățile, însă a fost trimis dintr-o parte în alta, fără ca cineva să găsească o soluție la problema pe care a semnalat-o:

"În jurul orei 17.00, ne-am trezit în zgomote înfiorătoare și am ieșit speriați în curte, unde am văzut dezastrul provocat de un elicopter militar Puma: coșul de fum a fost făcut bucăți care au căzut pe pavaj, țiglele de pe casă fuseseră deplasate, tomberoanele de gunoi împrăștiate în toată curtea, iar ghivecele de flori dărâmate.

Din fericire, familia era în casă în acel moment, pentru că altfel s-ar fi putut produce o nenorocire.

Imediat, am apelat serviciul de urgență 112, încercând să anunț incidentul.

Operatorul 30 mi-a spus însă că nu ține de ei și că trebuie să sesizez secția de poliție de care aparțin. Am luat legătura cu persoana care răspunde de SMURD și mi s-a transmis că nu este un elicopter de la ei. Atunci, mi-am dat seama că este vorba despre un elicopter militar, luând informații și de la vecinii care fuseseră martori la incident. Am sunat la Aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar operatoarea mi-a spus că nu este treaba lor și trebuie să sun la ROMATSA. Am sunat și acolo...dar nu mi-a răspuns nimeni, fapt pentru care vorbesc acum cu dvs., în speranța că autoritățile vor afla despre ceea ce s-a întâmplat și vor lua măsuri. Nu este singura dată când se întâmplă așa ceva. Oamenii din cartier sunt speriați. Elicopterele zboară zi și noapte la joasă înălțime. Nu este normal așa ceva. Cineva ar trebui să afle de problemele noastre. Administrația județului, Primăria, factorii decidenți care trebuie să se implice. Data viitoare s-ar putea produce o tragedie", a transmis academicianul Dumitru Manole pentru Constanța INFO.

