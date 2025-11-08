Un fals polițist a încercat un șantaj prin telefon

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   17:29
Un tânăr din Ploiești a reclamat la Poliție că a fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins că este polițist și care i-ar fi cerut bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal.

Polițiștii Secției de Poliție nr.1 Ploiești au reținut, joi, pentru 24 de ore, doi tineri din municipiul Ploiești, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj.

Polițiștii au fost sesizați, de către un tânăr de 20 de ani, din municipiul Ploiești, cu privire la faptul că ar fi fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins a fi polițist și care i-ar fi cerut o sumă de bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal.

Poliția a organizat un flagrant și a blocat mașina în trafic.

„La data de 6 noiembrie polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.1 Ploiești au organizat o acțiune în urma căreia doi tineri de 17 ani, respectiv 22 de ani, au fost prinși în flagrant delict, fiind necesară blocarea în trafic a autovehiculului. În cadrul activităților desfășurate, cele două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri”, a transmis IPJ Prahova.

În baza probatoriului administrat, față de acestea a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.

(sursa: Mediafax)

