Festivalul MassifWinter de la Brașov, amânat pentru viitorul sezon de iarnă

Potrivit autorităților, decizia este motivată de numărul mare de cazuri de Covid, în Brașov fiind joi o incidență de 15,13 la mia de locuitori.

„Din păcate, oricât de mult ne-am dorit să ne vedem în acest an pe pârtiile din Poiana Brașov, contextul și estimările autorităților cu privire la situația pandemică pentru următoarele două luni ne obligă să amânăm întâlnirea din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2022-2023”, au anunțat organizatorii festivalului.

Aceștia spun că deși au asigurat autoritățile că vor aplica normele folosite și la Unttold 2021, acestea au rămas ferme în decizia de a limita, în următoarele două luni, accesul la evenimente la cel mult 500 de participanți în localitățile în care incidența este mai mare de 1 la mia de locuitori.

„Cu toate acestea, privim cu optimism la perioada care va începe odată cu luna mai a acestui an, deoarece la ultima întâlnire dintre reprezentanții ACTEF (Alianță Cultură, Turism, Evenimente și Fitness) cu reprezentanții Guvernului, ce a avut loc luni, 24 ianuarie 2022, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat că în perioada următoare se va putea lua în calcul înlocuirea ratei de incidență cu rata de ocupare a paturilor din spitale ca indicator care să stea la baza unor noi relaxări pentru sectorul cultural și evenimente. În plus, ministrul Sănătății a confirmat și faptul că se poate lucra la planificarea evenimentelor începând cu luna mai a acestui an, cu mentiunea ca toți organizatorii să respecte regulile și normele ce vor fi în vigoare la momentul organizării acestora”, a declarat Edy Chereji, UNTOLD Universe.

Festivalul organizat de creatorii Untold și Neversea urma să aibă loc între 6 și 13 martie 2022 pe pârtiile din stațiunea Poiana Brașov.

(sursa: Mediafax)