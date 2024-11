Un om al străzii a plecat în trombă cu o autoutilitară a Poliției Locale cu girofarul pornit

Incidentul a avut loc marți după-amiaza.

„În jurul orei 17, polițiștii locali desfășurau o activitate regulamentară de fluidizare a traficului în zona Teatrului Clasic. Autoutilitara Poliției Locale era oprită la aproximativ 15 metri de agenții Direcției Generale de Poliție locală Arad, cu girofarul pornit pentru a atrage atenția asupra activității desfășurate, în condițiile în care iluminatul stradal nu funcționa. Omul străzii a urcat în mașină și a plecat în viteză”, transmite Primăria Arad.

Un alt echipaj al Poliției Locale a pornit pe urmele autoutilitarei conduse de omul străzii. Astfel, pe strada Episcopiei, autoutilitara condusă de bărbat a acroșat o camionetă și a avariat alte două mașini, apoi s-a oprit.

Din fericire nu au fost victime, ci doar pagube materiale.

Individul a fost încătușat și predat polițiștilor IPJ Arad.

„Din informațiile pe care le deținem în acest moment se pare că acest individ nu se află la prima abatere de acest gen. În urma cu mai puțin de un an, acesta a furat în același mod o altă mașină din Arad și a fost prins în Timișoara. De altfel, bărbatul are un istoric recidivist, figurează cu numeroase contravenții, este consumator de substanțe interzise și alcool. Numai în ultimul an, 22 de procese verbale au fost întocmite pe numele său de către DGPLA pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Mai mult decât atât, acum cu o lună, el a fost condus și predat la Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență chiar de echipajul care fluidiza traficul în această după-amiază în zona Teatrului Clasic”, mai arată Primăria Arad.

Nu este exclusă ipoteza ca bărbatul să-i fi recunoscut pe agenții DGPLA și să fi sustras autoutilitara din dorința de a se răzbuna pe aceștia.

(sursa: Mediafax)