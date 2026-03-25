Imprimerie de bani falși la Suceava. Euro fabricați în România și distribuiți în Bulgaria

Grupare activă în România și Bulgaria

Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, cei trei suspecți, împreună cu un cetățean italian, ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în falsificarea și distribuirea de bancnote euro. Rețeaua ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Bulgaria.

Liderul grupării, bărbatul de 41 de ani, este acuzat că a pus bazele unei imprimerii clandestine în județul Suceava, unde ar fi fost produse bancnote false de 50, 100 și 200 de euro.

2 milioane de euro falși

Anchetatorii susțin că, în perioada octombrie 2025 – martie 2026, membrii rețelei ar fi fabricat aproximativ 2 milioane de euro falși, o mare parte din sumă fiind plasată pe piața din Bulgaria.

Tot liderul grupării ar fi fost responsabil de achiziția materialelor necesare procesului de falsificare, în timp ce transportul bancnotelor ar fi fost realizat împreună cu partenerul italian.

„Fabrica” de bani, într-o zonă izolată

În urma descinderilor efectuate în localitatea Burla, anchetatorii au identificat o veritabilă „fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, situat într-o zonă izolată.

La fața locului au fost ridicate:

1.281.400 de euro falși

pigmenți și holograme folosite pentru imitarea elementelor de siguranță

coli de hârtie tip A3 utilizate la imprimare

echipamente tehnice, inclusiv un dispozitiv CNC laser, presă termică și imprimante

sisteme informatice și alte mijloace de probă

Propunere de arestare preventivă

Cei trei suspecți sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monedă și punere în circulație de valori falsificate, alături de alte infracțiuni conexe.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorii de la Tribunalul Iași cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.