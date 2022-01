În perioada următoare CNAIR va publica răspunsul consolidat la clarificări.

Licitația pentru construcția sectorului Margina – Holdea din autostrada Lugoj – Deva continuă!

În procedura de selecție au rămas cei 6 ofertanți selecționați anterior:

– Asocierea Sc Alsİm Alarko Sanayİ Tesİslerİ Ve Tİcaret A.Ș – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S. (Turcia)

– Asocierea Impresa Pizzarotti & Cspa – Pizzarotti Sa – Retter Project Management Srl (Italia – Romania)

– Asocierea Terna Sa – Intracom Constructions Societe Anonyme Technical And Steel Constructions (Grecia)

– Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia)

– Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turcia)

– Strabag Srl (Romania)

Antreprenorul Aktor S.A a fost exclus din licitație încă din prima etapă din cauza unei sancțiuni aplicate de Banca Mondială pentru abateri grave și practici frauduloase, susține Grindeanu.