Adio viceprimari în anumite localități! Ce aduc pachetele 2 și 3 de măsuri fiscale pentru pensionari și salariați

Imobilele să fie impozitate în funcție de valoarea de piață, iar în anumite condiții va dispărea funcția de viceprimar. De asemenea, va scădea numărul de consilieri și se va impune o taxă pe mașinile poluante - sunt doar o parte dintre măsurile ce vin în pachetele 2 și 3, potrivit lui Tanczos Barna.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, marți seara, la Antena 3 CNN ce înseamnă pachetele 2 și 3 de măsuri fiscale. Potrivit acestuia, pachetul 2 vine în primul rând cu măsuri pentru administrația locală, unde primarii vor primi instrumente pe care, dacă le folosesc, pot aduce mai mulți bani la bugetul local, prin colectarea mai bună a taxelor și impozitorilor locale.

„Am avut această întâlnire deja cu Asociația Comunelor, Orașelor din România (ACOR), pentru a pune la punct aceste pachete. La reducerea de costuri, da, se va pune problema și acolo de o regândire a schemelor de personal la nivelul administrațiilor locale, municipale, județene, pentru că și acolo trebuie mai puțini angajați. Pentru că dispersia este foarte mare. Consiliul județean cu cel mai mic număr de angajați funcționează cu aproape o treime din numărul de maxim al unui consiliu județean care n-a ținut cont niciodată și a angajat sute de persoane pentru a practica aceeași activitate desfășurată”, a spus Tanczos Barna.

Barna a precizat că s-a discutat deja eliminarea postului de viceprimar la anumite situații, dar și de reducerea numărului de angajați în cazul în care comuna / orașul / municipiul nu atinge un anumit număr de locuitori, .

În același timp, se rediscută tot ce înseamnă impozitarea imobilelor. Barna a spus că nu este normală impozitarea pe suprafață în condițiile în care valoarea de piață a imobilelor este, de exemplu, de 10 ori mai mare.

„100 de metri pătrați - am dat de exemplu Borsec, care este oraș - nu se compară cu 100 de metri pătrați la București. Și atunci trebuie să intervină această valoare, acest element al valorii de piață și imobilele să fie impozitate în funcție de această valoare”, a spus Barna.

El a afirmat că și în cazul autoturismelor trebuie regândit sistemul de impozitare: „Nu taxă de mediu în niciun caz, dar lucrurile trebuie echilibrate, pentru că sunt autoturisme pentru care se plătesc 40 de lei impozit și sunt de 10 ori mai poluante decât cele pentru care se plătește 100 de lei impozit. Și acolo lucrurile trebuie așezate. Am avut astăzi o discuție cu producătorii și cu importatorii de autoturisme. Au și dânșii propunere, au și primarii propuneri”.

Practic, pe lângă reduceri de scheme de personal la primării și consilii județene, sunt prevăzute și instrumente de executare silite și de colectare de taxe, dar și eliminarea de excepții și de scutiri la plata impozitelor. Barna spune că s-a ajuns ca persoane cu handicap de vedere care nu conduc autoturisme să aibă pe numele lor cele mai scumpe și cele mai poluante mașini, pentru că aceste persoane sunt scutite de impozit.

În ceea ce privește pachetul pentru companiile de stat, Barna a spus că o să fie un act normativ prin care se vor limita și indemnizațiile și se vor stabili și salariile în instituțiile autofinanțate, unde salariile sunt de ordinul miilor de euro. În aceste cazuri, însă, trebuie modificată legea în Parlament.

Salariile și pensiile nu vor fi indexate în 2025. Barna spune că sunt discuții pentru reluarea Rabla

Salariile și pensiile nu vor fi indexate cu rata inflației anul acesta, prioritatea fiind asigurarea plății lor până la sfârșitul anului 2025. În schimb, sunt discuții pentru reluarea programului Rabla, spune vicepremierul Tanczos Barna.

Barna a spus că în 2025 nu vede o posibilitate pentru a face indexările de salarii și pensii, dar sunt garantate plățile.

„Din punctul meu de vedere, și în decembrie, și în ianuarie, când am făcut bugetul, aceasta a fost prioritatea numărul unu: să asigurăm până la sfârșitul anului, fără niciun risc, plata tuturor salariilor și tuturor pensiilor și să nu ajungem în acea incapacitate de plată, să nu avem perturbări pe plățile lunare la zi, fără întârziere în aceste zone”, a spus Tanczos Barna, marți seara, la Antena 3 CNN.

El a mai spus că măsurile de neindexare, de înghețare, de reducere de salarii sunt măsuri temporare, însă eliminarea unor sporuri „este o măsură definitivă”.

„Dar înghețarea și neindexarea salariilor și pensiilor este clar o măsură temporară. În cazul în care lucrurile se echilibrează în 2026, văd posibilă o indexare undeva în doua parte a anului. Dar România are nevoie, cel puțin de un an de zile, de reașezare a echilibrului fiscal-bugetar, cu condiția să avem și măsuri de susținere a economiei”, a spus Barna.

Pentru ca măsurile de austeritate să nu afecteze și creșterea economică, Barna spune că România trebuie să susțină în continuare și investițiile și măsurile de stimulare.

„Aceste măsuri de stimulare a economiei trebuie să vină în paralel cu măsurile de creștere a venitorilor statului. Altfel, intrăm în acea scădere economică din care nu mai ieșim. În același timp, acest pachet este fundamentul pentru o creștere de următorii 10 ani. (...) Dar, din păcate, au mers pe o creștere bazată pe consum. În condițiile în care consumul și cererea au crescut mult mai repede decât producția interna. Decalajul dintre cele două a fost acoperit de importuri. Și atâta timp cât produsele au venit din afară a țării, practic valoarea adăugată produsă în România s-a dus afară. Noi trebuie să avem grijă ca și producția internă să crească suficient de mult, să avem capacitate de export, să echilibrăm și balanța comercială”, a spus Barna.

Vicepremierul responsabil cu reforma fiscală a fost întrebat, în context, despre modul în care Guvernul a afectat industria auto suspendând programul RABLA.

„În 2021, când am venit la Ministerul Mediului, am făcut un plan pentru 4 ani de RABLA cu predictibilitate, cu scăderi la anumite tipuri de tichete valorice și creșteri la celelalte și am avut o creștere înmatriculărilor de mașini noi și am reușit să plafonăm, chiar să scădem second-hand-urile. Deci este un lucru care, pe termen, este benefic. Noi nu putem să ne jucăm nici măcar cu programul RABLA. Ok, sunt de acord că trebuie să regândim. Sunt convins că colegii noștri, noi, din guvern, care au văzut până acum de afară anumite elemente, stând la masă, văzând cifrele, analizând aceste programe, se vor convinge că este nevoie de măsuri de stimul și pentru producția internă”, a spus Barna.

Întrebat dacă a vorbit cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, Tanczos Barna a spus că a vorbit și crede că „o să vină cu o decizie corectă în viitorul apropiat, pentru că a început să analizeze și doamna ministrul aceste cifre, aceste date, și sunt evidente”.

(sursa: Mediafax)