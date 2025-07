Trump îl "respectă" pe Papa, dar nu vrea să se întâlnească cu el prea curând

"Nu am planificat (o întâlnire). Aş face-o. Am mult respect faţă de el. Îmi place foarte mult de fratele său. Este un mare "trumpist" (...) Îmi place de fratele său şi cred că îmi va plăcea şi Papa", a spus Trump în faţa presei pe peluza Casei Albe.



Nu este prima dată când preşedintele republican susţine că fratele Papei Leon al XIV-lea, Louis Prevost, este un simpatizant al său. "L-am cunoscut şi este MAGA", a spus Trump, menţionând acronimul sloganului său "Make America Great Again!" (Să facem America măreaţă din nou).



Potrivit lui Trump, Prevost are postere MAGA "prin toată casa": "Lui îi place de Trump şi mie îmi place de el", a mai susţinut preşedintele republican.



Noul suveran pontif, primul american din istorie, a fost invitat la Casa Albă. El a primit invitaţia din partea vicepreşedintelui american JD Vance, care a participat pe 18 mai la Vatican la liturghia de inaugurare a noului pontificat.

