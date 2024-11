Halloween în Călărași: Liliecii au intrat într-un salon de copii de la Spitalul din Oltenița

Imaginile video în care se vede cum lilieci zboară într-un salon al Spitalului Municipal Oltenița au fost publicate pe Tik Tok de o femeie caree era internată cu copilul.

„La Oltenița, la spital, pe secția de pediatrie. Ne culcăm cu... ce or fi ăştia. Aoleu! Cu lilieci, mânca-v-aş sufletul vostru! 2024!”, spune femeia.

„A fost ediție de Halloween”, a comentat o altă femeie.

Managerul Spitalului Municipal Oltenița nu neagă acest incident care ar fi avut loc sâmbătă seara, la ora 20.30. El spune că cele două zburătoare ce par a fi lilieci ar fi intrat pe geamurile deschise pentru aerisire din cauza vegetației spontane din zonă.

„Avem un proiect de eficiență energetică, am schimbat ferestrele la fațadă. E vorba de un salon de la etajul 4, unde geamurile noi au deschidere rabatantă și unul dintre geamuri a fost deschis pentru aerisire. Noi am început să dăm drumul la căldură din cauza temperaturilor scăzute, salonul era luminat și au intrat două zburătoare. Asistentele spun că erau două păsări, care e posibil să fi fost lilieci. Deci au intrat la ora 20.30, au stat un minut sau două, asistenta de tură s-a sesizat, după care a anunțat superiorul direct, adică asistenta șefă, care a dispus mutarea pacienților într-un alt salon. Erau trei pacienți copii și două mame însoțitoare. Au fost mutate în alt salon, iar duminică dimineața am igienizat și dezinfectat salonul 3, unde a avut loc incidentul”, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul Ion Câmpeanu.

Acesta a adăugat că întreaga echipă a spitalului a verificat „acest incident nefericit” și s-a stabilit că „sursa nu a fost spitalul”.

„Am schimbat toate fațadele, acoperișul vechi a fost schimbat, pentru că aveam un acoperiș șarpantă unde erau porumbei. Acum a fost terasat și hidroizolat, vom pune panouri fotovoltaice. Avem o incintă de vreo 4 hectare și probabil liliecii vin din vegetația spontană. Nu știu dacă sunt lilieci, dar nici nu neg că ar fi”, a mai spus Câmpeanu.

Pavilionul unde a avut loc incidentul e o clădire din anii 1980, iar în timp au mai pătruns păsări pe geam. Acesta este motivul pentru care conducerea unității medicale din Oltenița a cerut constructorului care reface fațadele să pună și plase pentru insecte la geamuri, deși, potrivit managerului, aceste geamuri pe viitor nu ar trebui deschise pentru că Spitalul va avea un sistem de ventilare centralizat.

(sursa: Mediafax)