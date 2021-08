Locul în care calul a fugit jumătate de sat cu ursul în spate 

800 de suflete din Argeș fac un apel comun disperat la ministrul Mediului. „Nu ne lăsați să murim. Or să ne mănânce urșii, domnule ministru”. Oamenii locuiesc într-un cătun ale cărui case nu au autorizații de construcție. Zona este extravilană, așa că nu se poate aplica ordonanța conform căreia un urs poate fi împușcat dacă este periculos pentru comunitate. Decizia este valabilă în intravilan. Urșii vin în sat noapte de noapte. Mesajele Ro-alert curg în fiecare seară, iar localnicii sunt îngroziți.

Cătunul Măcelaru, comuna Bughea de Jos, județul Argeș. Aici, la poalele pădurii și-au așezat case 4 familii în urmă cu zeci de ani. Și au rămas și au mai venit și altele. Astăzi, la Măcelaru locuiesc 800 de adulți și minori. 200 sunt copii, cât numărul total al celor mici din toate celelalte sate ale comunei. Și casele din chirpici au ajuns acum să fie ridicate sau refăcute cu bolțari, cărămizi, să aibă mai multe camere sau chiar balcoane. Comunitatea de rromi trăiește, predominant, din ajutoare sociale, dar mulți bărbați pleacă la muncă. Nu afară, ci în județ. Se știe că la Măcelaru se găsește forță de muncă, așa că persoane care au nevoie de zilieri, vin în cătun. La 5 dimineața, o parte dintre tineri pleacă la treabă. Lucrează în comuna Smeura, aflată la zeci de kilometri distanță. Pentru viețile lor se tem sătenii cel mai mult. Este o oră la care mișună și urșii. „La 4 a apărut ursul și mi-a luat iapa din grajd, doamnă. A fugit calul cu ursul în spate jumătate de sat. Când a lăsat-o era sfârtecată, dar trăia și am chemat veterinarul. Am pierdut-o, că a trebuit să o omor, ca să nu se mai chinuie, dar mi se rupe sufletul. Era calul meu. Dădusem 5.000 de lei pe el, statul îmi dă 900 de lei, că zice că mă despăgubește”, ne povestește unul dintre săteni. La scena eutanasierii calului a asistat îngrozit tot satul. Și s-a făcut liniște când bietul animal s-a prăbușit să își dea ultima suflare. A fost îngropat departe de sat căci oamenii se temeau că ursul îl va dezgropa. Nici nu bănuiau că o vor face chiar ei.

Deshumare birocratică

Comisia de evaluare care vine în astfel de cazuri a ajuns la Măcelaru la o zi după ce calul a fost eutanasiat. Lucru mare, ne-au spus autoritățile locale, căci s-a întâmplat ca pentru 3 porci uciși de urs să vină după 3 zile. Evident, leșul animalului era în pământ, iar cei cu mape sub braț și hârtii în mâini au cerut să fie scos la suprafață. Au vrut să se convingă că era mort, că avea răni, deși eutanasierea fusese făcute de specialiști veterinari. Și după ce s-au convins, calul a fost îngropat din nou. Ursul a revenit și în a doua seară. A atacat un mânz și l-a abandonat tot plin de răni. Oamenii fac pază cu rândul, dar zadarnic. Nimeni nu îndrăznește să intervină. Animalul nu se sperie nici de petarde și nici măcar de sirenele mașinilor de jandarmi. „În urma apelurilor primite de la cetățeni din comuna Bughea de Jos, prin intermediul numărului unic de urgență 112, jandarmii câmpulungeni sunt în contact cu autoritățile locale și intervin prompt la toate solicitările care sesizează pericolul creat de urși. Mai mult, în toată zona de nord a județului, intervenim în fiecare noapte, întrucât suntem solicitați de cetățeni să intervenim ca urmare a prezenței frecvente a urșilor în localități”, ne-a spus Flavius Tănase, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Argeș.

Plătesc impozite, dar nu au dreptul să fie salvați

Problema cătunului ține de hârtii. Pentru ca ursul să fie împușcat este nevoie de o derogare ce ar trebui dată de Ministerul Mediului. Unul dintre animalele care coboară în Măcelaru este adus din Hunedoara, are centură de monitorizare și oamenii spun că autoritățile îi pot vedea traseul. Chiar dacă zona este extravilană, oamenii au curent electric, apă curentă și există și un proiect de asfaltare a drumului. În plus, autoritățile i-au trecut în rol la Primărie, ca să le poată face branșamente și plătesc și impozite. Cei care nu au venituri, plătesc din ajutoarele de încălzire. Niciun locuitor din Măcelaru nu are datorii la impozite și taxe. „Lucrăm la Planul Urbanistic General, dar nu va fi finalizat până la sfârșitul anului. Și asta ne lasă fără soluții. La acest moment, doar Ministerul Mediului îi poate ajuta pe acești oameni. Noi, ca autoritate locală, nu putem face nimic. În fiecare seară se dau mesaje Ro-alert, vin jandarmii, avem sprijin și de la cei de la Ocolul Silvic, dar fără lege, ne uităm la urs cum atacă. Nu se mai sperie de nimic, deja nu îl mai deranjează nici zgomotele, nici agitația din jur. Trăim zilnic cu teama că va ataca oameni. Sunt atâția copii în acel cătun. Efectiv, sunt terorizați și disperați”, ne-a spus Bogdan Oancea, viceprimarul comunei Bughea de Jos.

Locuitorii cătunului pregătesc o scrisoare pentru ministrul Mediului. Prefectura Argeș nu are soluții pentru cătun.