Mama celor trei copii morți într-un incendiu din Capitală a fost reținută de poliție. Care sunt acuzațiile

Ambii părinți ai micuților au fost chemați la sediul Serviciului Omoruri de la Poliţia Capitalei pentru audieri. Mama a fost reținută pentru 24 de ore sub acuzațiile de ucidere și distrugere din culptă.

”Toți trei copilașii sunt decedați. Nu știm mare lucru nici noi. Dormeau când s-a întâmplat! Erau cu mama lor, nepoata noastră. Stăteau cu chirie aici. Ne-au sunat rudele, la ora 7:30, și am venit să vedem ce se întâmplă. Și tocmai ce am aflat că toți trei copiii sunt decedați”, povestește o rudă.

Tragedia s-a produs pe 31 ianuarie 2023, într-o casă din Sectorul 5. Copiii aveau 2,3 și 6 ani și se pare că erau singuri în casă. Se pare că flăcările au cuprins patul în care aceștia dormeau. Toți trei au murit intoxicați cu fum. Se pare că mama celor trei a improvizat o sursă de căldură pe care a așezat-o în zona patului, pentru a-i încălzi.

Apropiații spun că femeia era singură cu cei trei copii, îmntrucât soțul este plecat să lucreze în Germania.

"Durere cât cuprinde. Mama lor este în stare de șoc, vă dați seama, nici ea nu știe ce spune. Acum spune ceva, acum spune altceva, țipă, urlă și au băgat-o în mașina de poliție să nu vadă când sunt copiii scoși pentru a fi duși la INML.

Nu am înțeles nimic de la ea, a început să țipe, să urle, să se tăvălească, e plină de funingine, cum s-o fi chinuit singură acolo. Nu știu să vă spun... Habar nu am... Soțul ei muncea de câteva luni acolo, erau bine. Stau cu chirie, dar se descurcau", a povestit unchiul mamei copiilor, la Antena 3 CNN.