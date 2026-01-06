x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   12:32
O mașină în care se aflau șase persoane, inclusiv patru copii, a căzut în albia râului Bistrița
Un autoturism în care se aflau doi adulţi şi patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei, cele şase persoane fiind preluate de ambulanţe şi transportate la spital.

"La faţa locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD şi SAJ. În sprijin, au intervenit şi două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniţi de jandarmi, au intervenit şi au evacuat din maşină doi adulţi şi patru copii", au precizat oficialii ISU.

Toate persoanele implicate în accident sunt conştiente şi cooperante, susţin pompierii din Suceava. AGERPRES

