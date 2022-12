Nenorocire în Timiș! Un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital, după un accident între două mașini și un tractor

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 18:20, pe drumul național DN68A, în localitatea Făget.

„La sosirea echipajelor la locul interventiei, au constatat ca in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 4 persoane si un tractor, in care se afla soferul.

În urma impactului, 2 persoane dintr-un autoturism (un barbat si o femeie) au ramas incarcerate.

Victima de sex feminin a fost extrasa si predata echipajului medical SAJ, constienta si cooperanta, urmând a fi transportata la UPU Lugoj.

Victima de sex masculin a fost extrasa de echipajul de descarcerare, din nefericire insa, a fost declarata decedata de catre medicul de la fata locului.

Celelalte 3 persoane implicate in accident au fost evaluate medical la fata locului, insa au refuzat transportul la spital„, transmit reprezentanții ISU Timiș.

