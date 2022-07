In Craiova a început sa ploua in jurul orei 17.

In câteva minute, s-a dat și un Ro-alert. Vijelie puternica, averse torențiale care vor depăși 50 l m p

Centrul orașului e blocat, străzile inundate, mai multe acopetisuri luate de pe blocuri, copaci cazuti.

Ploaia torențială a creat probleme și în incinta mall-ului din Craiova. Angajații complexului comercial scot apa de pe holuri.