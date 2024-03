Orașul din România în care oamenii îşi primesc înapoi banii pe taxe și impozite

Victorie pentru 70 de familii din Orşova care au reuşit să câştige în instanţă anularea deciziei de a mări taxele şi impozitele locale din 2021. Cu toate acestea, cetăţenii nu îşi vor primi încă banii înapoi, întrucât primăria a atacat decizia la curtea apel.

Oamenii sunt revoltați. Au ajuns să plătească taxe și impozite mai mari decât alte orașe din România care sunt mult mai dezvoltate.

"Nu mi se pare normal. Am ajuns să plătim taxele și impozitele, ca și cum am avea salarii de parlamentari, noi nu avem, nu suntem așa", a declarat un cetățean din Orșova.

"Cu siguranță avem cele mai mari taxe și simțim că administrația locală ne împovărează cu aceste taxe an de an și ca dovadă, suma nu este colosală, însă m-am simțit nedreptățit și am acționat în instanță într-adevăr", a mai precizat un alt cetățean din Orșova.

Cetăţenilor le-a sărit în ajutor şi un ONG

"Aceste hotărâri de Consiliu Local au fost atacate în instanță și au fost câștigate de anumite familii din Orșova, motiv pentru care noi, prin Asociația Împreună Renaște Orșova, am ajutat orșovenii care au apelat la noi și am susținut toate aceste demersuri", precizează Ciprian Mocanu, președinte asociaţia "Împreună Renaștem Orșova".

De altfel, Curtea de Conturi a pus in vedere autorităților să revină asupra deciziei de majorare a taxelor si impozitelor ilegale. Am încercat sa obținem un punct de vedere de la primarul municipiului Orșova, Marius-Simion Stoica, însă acesta a refuzat dialogul cu presa.

Dacă decizia instanței va rămâne definitiva, orșovenilor trebuie să li se restituie sumele încasate ilegal.

Sursa: Antena3/CNN