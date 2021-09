Orașul Regal devine verde

Patru mii de metri de piste pentru cicliști, stații de încărcare pentru mașini electrice, spații verzi și trotuare cu granit. Orașul Regal al României, Curtea de Argeș, va avea sistem alternativ de transport pe bani europeni. 10 milioane de euro a obținut primăria ca să reducă poluarea provenită de la mașini. Iar proiectul a fost premiat și de o asociație care încurajează smart city-urile românești. Proiectul, unic în județul Argeș, a fost considerat cel mai bun din țară. Mai în glumă, mai în serios, autoritățile spun că vor să ajungă să concureze cu orașe verzi din Europa, cum ar fi Lublijana și să ajungă capitala verde a județului Argeș.

Jurizați de Emil Boc

„Noi, când am văzut cu cine concurăm, am zis că ne facem de râs. Râdeam și am zis să ne ridicăm să plecăm. Ce să facem noi, când acolo erau reprezentanți ai unor orașe precum Clujul sau Sibiul? Și când s-a strigat premiul și am auzit că noi l-am luat, am fost foarte mândri”, povestește râzând primarul din Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu.

Echipa de la departamentul de proiecte europene a muncit luni întregi ca să gândească cum să câștige banii de la UE. Statutul de municipiu mic le-a permis să se înscrie pe o axă cu valoare de 10 milioane de euro și au obținut banii. Iată cum arată proiectul premiat în România și cu care au fost convinși europenii: piste pentru cicliști pe o distanță de peste 4.000 de metri, 4 sisteme de închiriere a bicicletelor, 7 puncte de încărcare pentru mașini electrice, spații verzi și 15 locații pentru parcări pe termen scurt.

Curtea de Argeș este singurul oraș din județ cu un proiect de creare a unui sistem de transport alternativ. „Trebuie să facem piste de biciclete, ca să îi încurajăm pe oameni să vină cu bicicletele și să lase mașinile. E nevoie de trotuare, ca să încurajăm mersul pe jos. De stații de încărcare, pentru că altfel nu putem avea mașini electrice. Mulți nu ne cred că vom reuși, dar rămâne de văzut asta. A venit directiva de la UE să reducem poluarea. Noi suntem un oraș mic, dar avem speranța că proiectul ne va ajuta să fim dați ca exemplu. Pe lângă asta, o să cumpărăm și autobuze electrice. Dacă ne-a premiat domnul Boc, fără să țină cont de culoarea politică, este evident că proiectul nostru e bun”, spune primarul PSD Panțurescu. Finanțarea autorității locale la ceea ce se dorește este de doar 2 la sută.