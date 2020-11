Primarul orașului Avrig, jud Sibiu, are COVID-19, localitatea intră în carantină de luni

Sursa: Facebook

Adrian David, primarul orașului Avrig, a fost diagnosticat cu COVID-19, conform unei postări pe Facebook. Localitatea urmează să intre în carantină de luni.

„Și eu am fost depistat pozitiv cu coronavirus și sunt în grija medicilor din Spitalul Orășenesc Agnita, Secția Covid–19. Starea mea de sănătate este acum bună și sper să îmi reiau cât mai curând toate îndatoririle de primar. Imediat ce medicii vor considera că m-am vindecat, mă voi întoarce la muncă.

Orașul Avrig intră de mâine în carantină zonală, pentru o perioadă de 14 zile. Numărul cazurilor noi de coronavirus este în continuare mare. Deși rata de incidență cumulată este în scădere la nivel județean, în Avrig s-a ajuns la o incidență de 7,87 de cazuri la mia de locuitori. În ultimele 14 zile, am înregistrat 82 de noi îmbolnăviri. Dacă nu luăm măsuri eficiente și nu limităm socializarea, lucrurile pot scăpa ușor de sub control. Și la Mârșa avem 29 de cazuri de coronavirus și o incidență de 9,18 la mie. Așteptăm decizia Comitetului pentru Situații de Urgență și în acest caz. Cel mai probabil, în zilele următoare, va fi instituită aceeași măsură, carantina zonală”, a scris primarul pe Facebook.

Și primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, are COVID-19. Mediaș va intra în carantină tot de luni.