Primele imagini cu suspecta crimei din Mangalia. Cum și-a ucis cea mai bună prietenă

Este vorba despre cea mai bună prietenă a Alinei, fata din Vaslui, găsită moartă sub o bancă, duminică dimineață.

După ce ar fi ucis-o, aceasta ar fi băgat-o într-un geamantan, s-ar fi urcat apoi într-un taxi și ar fi dus-o într-un parc. Tânăra era prietenă din copilărie cu victima. Cele două fete, de 18 ani, au plecat să lucreze pe litoral. Ele erau cameriste la hotelul unde erau și cazate.

Alina locuia cu mătușa ei și ar fi sunat-o de mai multe ori, spunându-i că prietena ei se poartă urât. Mătușa a sfătuit-o să se întoarcă acasă dar ea i-a zis că mai stă puțin, să mai strângă niște bani.

Prietena victimei a declarat, în cadrul interogatoriului, că s-au certat cu o seară înainte din cauza faptului că Alina și-ar fi înșelat iubitul iar ea trebuia să mintă pentru a o acoperi.

Anchetatorii au prins-o pe suspectă după analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din Mangalia și au refăcut traseul. Prietena Alinei ar fi bătut-o pe Alina în camera de hotel, până a desfigurat-o, iar apoi a atacat-o cu un cuțit.

”Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând ulterior decesul. Cercetările sunt continuate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea stabilirii situației de fapt”, spune Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

După ce a omorât-o, prietena a pus trupul Alinei într-un troler și a chemat un taxi. Șoferul a ajutat-o să urce valiza în portbagaj, fără să știe ce se află înăuntru. Ajunși în parc, tot șoferul a coborât trolerul din mașină. Camerele de supraveghere o arată pe suspectă în timp ce căra geamantanul prin parc și momentul în care a abandonat trupul neînsuflețit sub o bancă. Acolo l-a găsit un bărbat care mergea la pescuit.

"Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine și când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira. Era mutilată, nu i se cunoștea fața. Am avut un șoc foarte mare. A fost adusă aici cred", a spus pescarul care a găsit cadavrul tinerei, duminică dimineața.

Prietena s-a întors apoi în camera de hotel unde a șters urmele și a scăpat de cuțit. După câteva ore a început munca. Poliția a arestat-o în timpul programului de lucru.

Suspecta crimei din Mangalia