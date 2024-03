Protest al părinților în fața unei școli din capitală, după ce un elev a fost agresat de două ori toaleta unității școlare. Inspectorii realizează un control de ultima oră

Părinții, îngrijorați de siguranța copiilor lor, cer răspunsuri din partea conducerii școlii, exprimându-și reticența în a-și mai lăsa micuții la ore într-un mediu unde abuzurile pare să fi devenit o amenințare reală.

O echipă a Ministerului Educației și Inspectoratului Școlar sunt prezenți la școala Nicolae Titulescu pentru a face un control.

Aceștia au declarat presei, la sosirea la școală, că cele două instituții nu au fost sesizate până acum. O sesizare a fost depusă la inspectorat luni dimineață, 4 martie.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că Parchetul a decis clasarea privind unul dintre cazurile de abuz sexual petrecut în interiorul școlii, iar cea de-a doua acuzație formulată de părinții copilului agresat se află în cercetare în prezent.

„Prin urmare, este foarte dificil să ne pronunțăm pe lucruri care se întâmplă în acest moment. Pe de altă parte, discuția cu părinții prezenți aici evident că nu poate avea loc pe trotuar și nu facem cercetări în stradă. Dacă își deleagă niște reprezentanți să intre în școală, atunci cu plăcere se va sta de vorbă cu ei, altfel, realist, este imposibil să se stea de vorbă.", a spus acesta, referitor la faptul că directoarea școlii s-a baricadat în instituție și refuză să iasă să discute cu părinții, pe motiv că aceștia nu și-au ales reprezentanți cu care să aibă un dialog.

Inspectorul școlar sosit în control a fost întrebat de jurnaliști dacă Inspectoratul a fost sesizat de către școală cu privire la incidentele petrecute în instituția de învățământ și a precizat că școala nu a făcut nicio sesizare.

„În această dimineață am fost sesizați. Ne-am auto-sesizat în urma reportajului, vineri, și în această dimineață am format o echipă de control care va analiza.

Școala nu a făcut o sesizare la poliție. A făcut părintele și părintele primește răspunsul personal, nu primește unitatea de învățământ acel răspuns. Școala nu a fost informată și atunci...Vom face cercetările de rigoare și vă vom da un punct de vedere în urma...", a declarat acesta.

Într-un prim incident, raportat acum doi ani, un elev de numai opt ani ar fi fost victima unui act de viol, săvârșit de un alt elev, cu doar 11 ani. Cu toate acestea, dosarul s-a încheiat fără consecințe penale, întrucât presupusul violator era considerat prea tânăr pentru a fi tras la răspundere în instanță.

Cu toate că cazul a fost ținut sub tăcere în exterior, în interiorul școlii, victima a devenit subiectul bullying-ului, fiind evident pentru toți colegii că el este băiatul implicat în incidentul tragic din toaleta școlii.

Cu toate acestea, drama nu s-a încheiat aici. Recent, mama copilului a dezvăluit că micuțul său a fost supus la un al doilea act de viol, la aproximativ un an și câteva luni de la prima agresiune.

„A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori!

Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare.

S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama copilului violat, pentru Antena 3 CNN.

Părinții, într-un efort disperat de a găsi justiție și siguranță pentru copiii lor, cer clarificări și măsuri urgente din partea conducerii școlii. Între timp, întreaga comunitate școlară rămâne șocată și indignată de evenimentele care au avut loc în incinta instituției de învățământ.

Comunicatul conducerii școlii:

Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media în ultimele trei zile, cu privire la o presupusă agresiune sexuală, comisă asupra unui fost elev al școlii noastre din ciclul primar, atât din nevoia corectei informări a opiniei publice, cât și din necesitatea evidentă de a asigura climatul optim în interiorul unității de învățământ, vă comunicăm următoarele:

Când ne-a fost sesizată posibilitatea comiterii de abuz asupra unui elev, de către un alt elev al școlii, am pus la dispoziția organelor abilitate, din prima clipă, absolut toate informațiile necesare clarificării situației. Din perspectiva instituției noastre si a prerogativelor legale ce ne revin, am desfășurat, în egală măsură, anchete interne, în spiritul unei maxime transparențe si dorinței sincere de a clarifica toate aspectele.

În cadrul procedurii judiciare, primul dosar a fost clasat, în anul 2022. Ulterior, o altă plângere la organele abilitate, cu privire la același elev, a condus la deschiderea unui alt dosar, care este in curs de desfășurare.

Menționăm că din considerente legale și procedurale, cât și pentru a proteja intimitatea elevilor potențial implicați, până la concluziile oficiale ale unei anchete, am considerat oportun să existe discreție cu privire la caz, neasumând riscul traumatizării psiho-emoționale sau excluziunii pentru vreun copil înscris la școala noastră.

În lumina celor de mai sus, coroborate cu întreaga disponibilitate a conducerii Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, de a depune absolut toate diligențele pentru clarificarea situației, cu dorința de a îndeplini responsabilitatea ce ne revine, punem întotdeauna interesul elevilor noștri pe prim-plan.

Pentru orice alte aspecte de clarificat, rămânem permanent la dispoziția părinților și celor interesați, asigurându-i că am acționat permanent cu profesionalism și corectitudine, în spiritul imperativelor morale și legale.