Rețete argeșene de strâns bani pentru primărie

Câțiva aleși din Argeș, pare că au descoperit cheia succesului și încep anul cu conturile pline. O încasare de 93 la sută în doar câteva săptămâni anunță primarul argeșean al comunei Albota. Colegul lui de la Băbana spune că a încasat 240 de mii de lei.

A redus impozitele la agenţii economici

În toate administrațiile locale din țară, persoanele care plătesc până la 1 aprilie sumele datorate pe întregul an beneficiază de o reducere de 10%. Pe lângă asta, Ion Dumitru, primarul comunei Albota a găsit o altă metodă. „Am încasat 93% de la începutul anului. Am reuşit asta după ce am redus impozitele la agenţii economici. La persoane fizice sunt stabilite de Codul Fiscal şi nu aveam cum, aici putând fi aplicată numai reducerea de 10%. Am stabilit un discount pentru societățile care plătesc pe tot anul până la 1 aprilie. Toată lumea s-a grăbit și a plătit, iar eu am banii de investiții. Mulți zic că este o pierdere. Nu este adevărat! Prin impozitele pe care le practicăm, am atras foarte mulţi investitori. Impozitul era mare şi scoteam banii greu, pentru că ştim cu toţii prin ce greutăţi trec investitorii. Am făcut impozitul cel mai mic. Am dat o hotărâre de consiliu, bine analizată, respectând condiţiile legale, prin care de la 1,7% (procent aplicat la valoarea de inventar a societăților) a scăzut la 1,3% . Ne-am încadrat în procentele Codului Fiscal”, ne-a povestit Ion Dumitru. Edilul spune că a creat toate condiţiile investitorilor și le-a pus la dispoziţie apă curentă şi gaze.

Au plătit datoriile după ce au încasat ajutoarele de încălzire

O altă comună din judeţ are în conturi 240.000 de lei după ce a distribuit ajutoarele de încălzire cu lemne. Oamenii au făcut un compromis! Cei care nu puteau beneficia de acest ajutor pentru că aveau datorii la administraţia locală, au achitat din suma cuvenită şi tot au mai rămas cu ceva bani. „De anul acesta s-a mărit valoarea ajutoarelor. Dacă înainte primeau pe 5 luni maxim 290 de lei, de anul acesta pe 5 luni, suma maximă a fost de 1.600 de lei. Sunt bani veniţi de la Guvern cu ajutorul cărora oamenii sărmani pot trece peste iarnă. 80% dintre ei aveau datorii la impozite. Era un cetăţean care nu mai plătise din 2009. Când au auzit că primesc atât de mult faţă de anii trecuţi, au venit la mine şi mi-au zis: «Domnule primar, plătesc când iau ajutorul pentru lemne» și așa au făcut. Ei au vrut aşa, nu i-am obligat. Au împuşcat doi iepuri dintr-un foc: au scăpat de datorii şi au rămas şi cu bani. Noi am primit cererile și când au ridicat banii au plătit impozitele și le-au rămas și bani. La noi impozitul e mic, e de 70 de lei, dar mai trebuie plătită și taxa pe gunoi de 70 de lei”, explica Vasile Ivan primarul comunei Băbana. Banii sunt acum în fondul de rulment și vor fi puși la fondul de investiții pentru cofinanțări.

Penalităţi şi majorări de întârziere şterse!

Alt primar, altă soluţie! „Noi am recuperat din datoriile anilor trecuţi! Stăm bine la partea de încasări şi anul acesta o să stăm şi mai bine. Aşa cum se procedează legal, le-am inventariat bunurile mobile şi imobile şi am comunicat deciziile. Am dat în decembrie o hotărâre de consiliu prin care am renunţat la majorări şi penalităţi de întârziere pe ultimii 5 ani. Au crescut mult încasările. În februarie o să dăm o altă hotărâre tot pentru majorări şi penalităţi”, ne-a spus Mihai Georgescu, primarul comunei Călineşti. Edilul a spus că are în comună o comunitate de romi care fac parte din categoria persoanelor defavorizate şi trebuie să facă ceva ca să-i ajute. „La Valea Corbului avem peste 2.000 de suflete. Persoane defavorizate. 1.300 de persoane au primit pachete cu alimente şi igienă. Alte 440 au făcut cereri pentru ajutorul de încălzire cu lemne. O să încerc să îi mai ajut. Sunt judeţe în care aceste ajutoare nu s-au consumat şi pot să cer prin transfer”, a spus acesta.

Cetățenii au posibilitatea să îşi achite taxele şi impozitele în două tranşe pe an. Cei care plătesc integral până la data de 1 aprilie beneficiază de o reducere de 10%.