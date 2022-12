Președintele CJ Caraș Severin, implicat într-un accident de circulație. Mașina i-a fost lovită de un TIR

Potrivit Express Banat, Romeo Dunca, aflat la volanul Touaregului instituției, nu a păstrat distanța necesară față de autoturismul din fața sa și, când acesta a frânat brusc, bolidul CJ l-a lovit din spate. Nici TIR-ul care se afla în spatele președintelui nu a respectat distanța, astfel că s-a izbit violent de jeepul CJ.

Romeo Dunca a oferit pentru Express de Banat primele declarații după accidentul de luni seară: „Toată lumea e bine, Consiliul Județean se va alege cu un Touareg nou de pe urma asigurării TIR-ului care m-a lovit. Eu nu am lovit mașina din față, eu am oprit în spatele ei. TIR-ul a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Eu nu am avut nicio vină. Culpa e doar a șoferului de TIR, care mi-a și dat asigurarea lui pentru suportarea cheltuielilor. Nu am fost proiectat în șanț, am tras mașina acolo, să nu blocăm traficul, accidentul nostru nefiind cu victime. Am fost testat și pentru alcool, și pentru droguri, dar spre dezamăgirea unora rezultatul a fost zero la ambele. Miroseam doar a cârnați!”

Accident presedinte CJ Caras Severin