Se pregătesc proteste cu pensule și șevalete la primăria lui Clotilde Armand

Deși Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” are mai multe corpuri de clădiri, cei circa 800 de elevi ai săi nu au unde să învețe. Scandalul mocnește de la începutul anului școlar, iar elevii și părinții vor să protesteze acum în fața Primăriei Sectorului 1, pe care o acuză că își bate joc de ei. Liceul are chiar o clădire nouă, finalizată în 2016, dar ea nu are nici acum autorizație ISU. Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a promis că o va aduce la standardele impuse de ISU pentru obținerea avizului, dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum, iar micii artiști sunt forțați să picteze online.

În prezent, există spații pentru desfășurarea atelierelor vocaționale, dar problema este că nu mai sunt spații pentru desfășurarea orelor de cultură generală (matematică, română, istorie etc.). Liceul are două sedii, unul în bulevardul Iancu de Hunedoara, și unul în strada General Berthelot. În Iancu de Hunedoara, din trei corpuri, doar unul mai mic este funcțional, iar acolo își desfășoară activitatea atelierele de artă. Un corp de clădire, construit în 1960, a fost expertizat în 2017 și 2019, fiind încadrat în clasa de risc seismic II și așteaptă reconsolidarea, iar celălalt este o clădire nouă, dar cu probleme de construcție. Nu are aviz de funcționare, pentru că ISU a cerut remedierea unor probleme. În ceea ce privește clădirea din strada General Berthelot, ea a fost retrocedată Congregației Jesu în urmă cu aproximativ un an și jumătate, iar acolo s-au mai făcut sporadic unele ore și ateliere.

Trimiși să învețe la altă școală

Inițial, soluția găsită de Primăria Sectorului 1 a fost să-i trimită pe copii la cursuri în unul din spațiile de la Romexpo, dar acest lucru a fost refuzat din start de părinți. Ulterior, copiii au fost mutați la Școala Gimnazială Uruguay, din zona Eroilor, unde s-au putut disponibiliza 10 clase. „A fost un adevărat calvar să-i împărțim pe copii. După ce am reușit să rezolvăm și această problemă, ne-am trezit, în octombrie, că ni se solicită autorizație sanitară pentru ca elevii de la «Tonitza» să poată învăța aici. Liceul a solicitat aviz la DSP, dar nu avem avizul nici în ziua de azi”, spune părintele unui elev, care este și membru al Comitetului Reprezentativ al Părinților, așa că, deocamdată, elevii singurului liceu de arte plastice din București continuă să învețe online.

Lucrările la noua clădire, blocate

Lucrările la noua clădire au fost terminate în 2016. Recepția ei a avut loc abia în 2018, dar aviz de funcționare nu există nici astăzi, pentru că ea prezintă unele probleme, iar în aceste condiții ISU a refuzat să o autorizeze. Deocamdată lucrările la această clădire sunt blocate, pentru că nu pot fi finanțate după ce proiectul de rectificare bugetară, supus la vot de primarul Clotilde Armand, a fost respins de mai multe ori de către consilierii PNL și PSD. „Aici nu mai sunt multe lucrări de făcut, iar costurile nu sunt mari. Noi, Comitetul Reprezentativ al Părinților, chiar ne-am oferit să strângem bani pentru a acoperi suma necesară finalizării lucrărilor, dar am fost refuzați de primărie. Am bătut la toate ușile încercând să rezolvăm problema aceasta. Am încercat să ajungem și la USR, am intrat în legătură cu o persoană din apropierea primarului și i-am prezentat problema noastră, dar, deocamdată, nimic”, spune același părinte. Potrivit acestuia, Comitetul Reprezentativ al Părinților a solicitat ca lucrările la corpul de clădire să fie mutate de la investiții și trecute la reparații, pentru le urgenta, în condițiile în care consilierii locali nu se pun de acord pe tema rectificării bugetare.

Comitetul Reprezentativ al Părinților se reunește mâine

Comitetul Reprezentativ al Părinților se va reuni sâmbătă pentru a decide ce acțiuni va întreprinde pe mai departe, pentru a convinge Primăria Sectorului 1 să aloce mai repede banii necesari pentru finalizarea lucrărilor. „Am vrea să protestăm în fața primăriei, și noi, părinții, și elevii. Primarul trebuie să înțeleagă că, psihic, este îngrijorător pentru copii să facă pictură online. Vorbim despre niște copii speciali, care muncesc foarte mult pentru a se perfecționa, și nu poți să-i trimiți să facă pictură online”, spun reprezentanții părinților.