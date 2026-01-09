Sinaia, sub avertizare de vânt: pârtiile nu se deschid

Reprezentanții Gondola Sinaia a anunțat că pârtiile nu pot fi deschise, întrucât condițiile meteo de la altitudine împiedică atât amenajarea acestora, cât și funcționarea în siguranță a instalațiilor de transport pe cablu.

Potrivit informațiilor transmise, la Cota 1400 se înregistrau vineri dimineața temperaturi de aproximativ minus 12 grade Celsius, cer parțial acoperit și vânt moderat, iar la Cota 1000 sunt în jur de minus 9 grade, în condiții de vreme similare.

Din Sinaia, accesul până la Cota 1000 se face doar cu telecabina. Pe tronsonul Cota 1000 – Cota 1400, Gondola Sinaia funcționează cu public, la fel ca telecabina care asigură legătura dintre Sinaia și Cota 1400. Înainte de deschidere, administratorii instalațiilor au efectuat curse de probă pentru evaluarea situației din teren. Spre Cota 2000 nu funcționează niciuna dintre instalațiile de transport pe cablu.

Administratorii au avertizat că vântul puternic va continua și în zilele următoare. Prognoza meteo pentru zona de creastă a Masivului Bucegi indică pentru vineri ninsori slabe, rafale foarte puternice, de până la 100 km/h, și temperaturi care pot coborî până la minus 16 grade Celsius.

Și în weekend, vremea rămâne rece în zona montană, cu temperaturi de până la minus 10 grade Celsius sâmbătă și până la minus 21 de grade duminică, chiar dacă intensitatea vântului va fi mai redusă.

(sursa: Mediafax)