Starețul Mănăstirii Partoș, din Timiș, a murit după 18 zile de la confirmarea cu COVID-19. Acesta avea 42 de ani. ”Dumnezeu să-l odihnească! Încă o lecție pentru habotnicii și fundamentaliștii ratăciți, care contestă boala”

Părintele Varlaam, starețul Mănăstirii Partoș, cel căruia i se spunea cu drag și cu respect „Padre”, fiind extrem de iubit de credincioși, a murit în noaptea de luni spre marți, la 18 zile de când a fost confirmat cu COVID-19.

„Padre” a iubit pompierii, s-a rugat pentru ei și i-a primit cu inima deschisă ori de câte ori pompierii au trecut pragul mănăstirii Partoș.

Vestea decesului starețului fost dată și de reprezentanții Mănăstirii.

„De astăzi (marți - n.r.), inima iubitoare a părintelui stareț Varlaam bate în veșnicie, lângă inima Celui pe care l-a iubit din veșnicie și pentru veșnicie. De astăzi s-a întors Acasă, unde mereu a trăit cu inima, deși s-a dăruit în întregime oamenilor. După 18 zile de luptă cu virusul SARS-COV2, Padre s-a mutat la Domnul”, scrie pe pagina de Facebook a Mănăstirii Partoș.

Despre Padre, reprezentanții Mănăstirii Partoș spun că în 14 ani de preoție și 12 ani de slujire ca stareț a ars mereu pentru cei din jur, „ca o lumină în bezna lumii, luminând prin faptă și cuvânt, dăruindu-se tuturor cu iubire și jertfelnicie”.

Radu Tudor: ”Dumnezeu să-l odihnească! Încă o lecție pentru habotnicii și fundamentaliștii ratăciți, care contestă boala”

Jurnalistul Radu Tudor a reacționat după ce părintele Varlaam, stareţul Mănăstirii Partoş din judeţul Timiş, în vârstă de 42 de ani, a decedat în noaptea de luni spre marţi, după 18 zile de luptă cu virusul SARS CoV-2.

”Dumnezeu sa-l odihneasca! Inca o lectie pentru habotnicii si fundamentalistii rataciti, care contesta boala, pericolul ei urias dar si masurile de preventie. Credinta inseamna, inainte de toate, sa-ti iubesti aproapele. Nu va lasati manipulati de miile de conturi false ori de ratacitii care injura ca la usa cortului, ameninta si se exprima in sens animalic in numele unei asa zise credinte a lor.

Noi stim bine ce e fals si ce e minciuna, ce e manipulare si ce a adevar, ce e credinta adevarata cu bunatate, smerenie si ce e infiltrare mizerabila in sensul dezbinarii si destabilizarii noastre emotionale de entitati statale si non statale care doresc o Romania cufundata in ura si tensiune. Tineti calea dreapta, nu rataciti!”, a scris jurnalistul Radu Tudor pe Facebook.