Tată și fiu, bătuți cu sălbăticie, într-un supermarket din București. „Au fost bătuți pentru că le-au reproșat celor patru că se bagă în față”

Pe rețelele sociale au apărut imagini în care se vede cum un bărbat este bătut de patru indivizi, iar cei doi paznici din magazin se uită dar nu intervin.

"Bătaie în Lidl Titan, niciunul dintre oamenii de pază nu a intervenit, doar o femeie.

Un tată și fiul lui au fost bătuți pentru că le-au reproșat celor patru că se bagă în față.", a scris un bărbat pe Facebook, publicând și o filmare care surprinde momentul.

„Un tata, un domn in varsta, si fiul lui au fost batuti. Domnul in varsta astepta la rand la case, iar cei patru s-au bagat in fata. Domnul le-a spus sa stea la rand, insa cei patru au inceput sa il injure si sa il ameninte. Cand a terminat de platit, domnul le-a spus ‘nu va e rusine, am o varsta’. Golanii au tabarat pe el si l-au batut intr-un mare hal. L-au desfigurat, i-au dat cu o sticla in cap, era plin de sange.

A fost nevoie ca eu sa ma bag intre ei, am reusit sa ii opresc. Nimeni de la paza nu a intervenit, cum e posibil asa ceva? In magazin erau oameni cu copii”, a relatat femeia pentru aktual24.ro.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„La data de 19 iulie 2023, în jurul orei 18:00, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Secția 13 a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, angajat în calitate de agent de securitate, în cadrul unui supermarket din Sectorul 3, cu privire la faptul că, în incinta magazinului s-ar afla în derulare un conflict, între mai mulți bărbați.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au luat legătură cu cele două persoane vătămate și au demarat verificările, pentru stabilirea situației de fapt.

De asemenea, a fost solicitată prezența unui echipaj de prim-ajutor, victimele fiind transportate la o unitate medicală, pentru îngrijiri suplimentare.

În urma verificărilor preliminare efectuate de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, s-a stabilit faptul că, cinci bărbați s-ar fi agresat fizic, în urma unui conflict anterior.

Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de "amenințare" și patru infracțiuni de "lovire sau alte violențe", sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3", a anunțat Poliția, într-un comunicat.