Tragedie la Focșani. Un cunoscut om de afaceri a murit după ce a fost înțepat de albine

Un om de afaceri din Focșani a decedat, duminică, după ce a fost înțepat de albine. Acesta purta echipament de protecție dar a fost atacat în zona picioarelor și a intrat în șoc anafilactic.

Marin Vasile avea 60 de ani și deținea lanțul local Marco de cofetării, patiserii și brutării. El se afla în localitatea Chiojdeni unde lua lecții de apicultură.

După ce a fost chemată prin 112, ambulanța a sosit la fața locului și a constatat decesul acestuia. Examnarea vizuală a trupului persoanei decedate nu a constatat leziuni vizibile pe corp.Și asistenta medicală dn echipajul de urgență a fost atacată de albine.

Lucrători ai poliției s-au deplasat la fața locului și au dechis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Politisti din cadrul Postului de Politie Dumitresti au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca o persoana a fost intepata de albine, fiind in stare de inconstienta. Din primele cercetari efectuate de politisti, a reiesit faptul ca barbatul de 60 de ani, din municipiul Focsani, venise in localitatea Chiojdeni pentru a deprinde cunostinte despre apicultura. La fata locului s-a deplasat si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Vrancea care, in urma efectuarii manevrelor de resuscitare, a constatat decesul persoanei.

Cu ocazia cercetarii la fata locului si examinarii vizuale a cadavrului s-a constatat ca nu prezinta leziuni pe corp, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Vrancea in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, transmite IPJ Vrancea.