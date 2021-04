Traian Berbeceanu a fost numit manager public al orașului Deva

Fostul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a fost numit, luni, manager public al orașului Deva.

„De astăzi (luni-n.r.), domnul Traian Berbeceanu este manager public al municipiului Deva. Am semnat dispoziția”, a anunțat luni, într-o conferință de presă, primarul orașului Deva, Nicolae Florin Oancea.

De asemenea, Nicolae Oancea a precizat că atribuțiile managerului public sunt aceleași ca ale primarului, urmând ca Traian Berbeceanu să răspundă de Poliția Locală, de Direcția de Asistență Socială și de Direcția de fonduri europene.

„Sunt încântat că am revenit în orașul unde m-am născut, unde am crescut și unde m-am format profesional, unde am performat și cred că a venit momentul să dau înapoi Devei măcar o parte din ce mi-a dat timp de 50 de ani”, a declarat Traian Berbeceanu.