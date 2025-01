Trei persoane, între care un copil, rănite după un accident feroviar. Conductorul era băut

Accidentul rutier a avut loc luni seara, la trecerea la nivel cu calea ferată în afara localității Coroisânmărtin, potrivit Poliției Mureș.

Din primele informații, a fost o coliziune laterală la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, între mașina condusă de un bărbat de 56 de ani, cetățean german și trenul care circula pe relația Târnăveni -Bălăușeri.

În urma accidentului, 3 persoane, pasagere în autoturism au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, respectiv o femeie de 65 de ani, cetățean german, o femeie de 34 de ani din localitatea Viișoara și o minoră de 11 ani, din Viișoara.

Neamțul care se afla la volan a fost testat alcoolscopic, rezultatul testului de respirație fiind negativ.

De asemenea, în urma testării cu aparatele din dotare a conducătorului locomotivei, un bărbat de 59 de ani, din comuna Adămuș, a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii Biroului Rutier Târnăveni continuă cercetările cu privire la împrejurările producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. Totodată, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțe” și „distrugerea sau semnalizarea falsă”.

(sursa: Mediafax)