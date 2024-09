Incident pe Transfăgărășan. Un turist cu un bebeluș în brațe a înjurat inginerii silvici că nu l-au lăsat să fotografieze un urs

Turistul a refuzat să plece la socicitarea inginerilor silvici și a făcut scandal. În cele din urmă l-au calmat jandarmii care i-au dat două amenzi. Poliția i-a deschis dosar penal pentru ultraj.

"A coborât din mașină împreună cu copilul în brațe pentru a fotografia ursul, ursoaica care era gata gata să intre în cușcă în vederea relocării. La acel moment, reprezentanții Direcției Silvice i-au atras atenția că este periculos, să se urce în mașină și să părăsească zona, acesta a devenit recalcitrant și a adresat injurii reprezentanților Direcției Silvice", spune Dragoș Predescu, prefectul județului.

"Când am văzut că a oprit am deschis geamul și am strigat la el că nu are voie să oprească. Inițial eu am vorbit către șofer, n-am știut că mai este cineva în mașină. Șoferul mi-a făcut așa cu mâna, că să stau că are și el chipurile o poză de făcut sau ceva, și după câteva secunde s-a dat jos din mașină bărbatul despre care am vorbit, cu un copil în brațe de câteva luni, și atunci într-adevăr am ridicat mai mult tonul și i-am spus că e inconștient, nu poate să facă așa ceva să pună în pericol copilul in primul rând și pe el", a povestit Mihai Coman, inginer la Direcția Silvică, potrivit Antena3 CNN.