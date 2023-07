O ursoaică cu PUI, zărită într-un sat din Alba

"În urma apelului făcut de un cetăţean al satului Căpud privind apariţia unui urs brun însoţit de pui, în zona 'la vie', împreună cu organele abilitate prin lege pentru rezolvarea unor astfel de situaţii, primarul oraşului a constituit echipa de intervenţie care a efectuat o misiune de alungare-prevenire pe raza semnalată", se arată în mesajul transmis de administraţia oraşului Teiuş vineri pe pagina de Facebook.

"Nu vă apropiati de animalele sălbatice, nu le provocati prin gesturi sau actiuni !

Nu permiteti deplasarea copiilor in zonele cu risc de prezentă a animalelor sălbatice si nu-i lăsati nici un moment nesupravegheati! Protejati propriile animale domestice prin masuri specifice si nu le permiteti sa stea nesupravegheate! Evitati tufisurile, lăstărisurile, zonele împădurite, unde animalele salbatice se pot adăposti! Nu hrăniti animalele sălbatice, nu lasati resturi de mâncare ce pot atrage animalele sălbatice!In cazul in care aveti contact direct cu animalele sălbatice, in special cele din familia ursului brun, apelați de urgentă numarul unic 112 !", a mai scris primarul în postare.