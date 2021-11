Vaccinarea la țară. „Oamenii ascultă de popă, nu de primar”

Dacă în cele mai multe zone urbane din ţară campania de vaccinare nu a mers aşa de bine pe cât se aşteptau autorităţile, în unele zone rurale este mai rău decât ne putem imagina. Oamenii sunt convinşi cu greu să se lase imunizaţi. Cei mai mulți pleacă urechea la diverse ipoteze privind riscul vaccinării sau la teorii spuse pe marginea şanţului de „doctori licenţiaţi pe rețele de socializare”. Iar dacă adevăraţii medici nu reuşesc să-i convingă nici măcar pe preoţi sau pe profesori că vaccinul îi poate salva în cazul în care ar fi infectați, ce șanse mai poate avea altcineva? Un primar din Argeş pare să se lupte cu morile de vânt în încercarea de a-şi convinge concetăţenii să meargă la centrele de vaccinare.

Comuna Băbana din judeţul Argeş are 2.920 de locuitori. Doar puțini dintre aceştia au ales să se vaccineze. Primarul Vasile Ivan a discutat mai întâi cu cei din administraţia locală. „Eu m-am vaccinat, am făcut şi a treia doză. Acum două săptămâni m-am dus şi m-am vaccinat şi cu antigripal, că îl fac de 10 ani, mereu. În primărie mai am doi nevaccinaţi, restul a dat Dumnezeu de s-au dus. Unii de voie, alţii de gura mea! Nu e problemă aici”, spunea Vasile Ivan.

„Avem în comună patru preoţi şi un cântăreţ, toţi nevaccinaţi”

Edilul spune că nu a avut același succes ca în primăria pe care o conduce atunci când a încercat să le explice sătenilor că este bine pentru sănătatea lor şi a celor din jur să se vaccineze. Nu i-a putut convinge. „La sat, oamenii cel mai bine ascultă de popă, nu de primar. Oricât m-ar respecta pe mine, ei ţin cont tot de ce le spune popa. Avem în comună patru preoţi şi un cântăreţ, toţi nevaccinaţi. Păi, cum să se mai ducă ţaţa Floarea să se vaccineze, dacă părintele nu s-a dus? Niciunul dintre cei patru nu s-a vaccinat şi doi au stat în izolare, că au avut neveste lor COVID, unul a stat acasă, pozitiv, în carantină, iar unul a fost în spital în stare gravă. Au luat şi el, şi femeia de la lumânări, şi enoriaşii. Acum s-a îmbolnăvit şi cântăreţul. Vai de noi! Luna trecută am avut 9 decese de COVID în satul Slătioare! Nu de la biserică s-au îmbolnăvit! Uite aşa, unul de la altul”, a explicat edilul comunei Băbana.

Femeia de serviciu nu s-a vaccinat de frica menopauzei

Din cauză că personalul nu s-a vaccinat, cele două şcoli din comună, respectiv Şcoala Primară Slătioare şi Şcoala Gimnazială Băbana, nu au putut trece la prezenţă fizică şi sunt în sistem online. Ca să reușească să readucă normalitatea, prin prezență fizică la cursuri, primarul Ivan a fost nevoit să apeleze la artificii legislative. „Am făcut cerere să scot Școala Slătioara din subordinea Școlii Băbana, ca să putem trece pragul de 60% și să se ducă copiii în clase. Din 30 de cadre sunt vaccinate doar 43%. Dacă îi scad pe aia 3 nevaccinați de la Slătioara, fac 61%. Este cea mai mare durere a mea asta cu şcolile. La Şcoala Slătioare nu s-a vaccinat niciunul din cei trei. Nici pe femeia de serviciu n-am putut să o conving. Mi-a spus că îi e frică, că o să aibă probleme cu menopauza. Din cauza lor şcoala este online. Au ajuns copiii să se certe cu părinţii acasă, nu mai învaţă nimic. Mă sună oamenii şi mă roagă: «Domnu’ primar, faceți ceva! Haideți să deschidem școala!». Eu ce să le spun?”, povestește Vasile Ivan.

Mulți localnici cred în speculații cu morții de COVID

Primarul Vasile Ivan a povestit cum a încercat și să îi convingă pe oameni că morţii de COVID sunt înregistraţi corect. „Le-am spus clar, eu îi ştiu pe toţi din comună. Ce boli au, dacă se duc la medic, dacă iau tratamentul... Care a murit de altă boală aşa a scris în certificatul constatator, că doar la primărie vin toate! Care a murit de COVID, de COVID l-a trecut. M-am uitat în ele. Ştiu câţi au murit de COVID şi câţi de alte boli. Nu a fost trecut niciunul aiurea, aşa cum s-a speculat. Nu este adevărat că îi trece de COVID şi pe cei care nu sunt”, a conchis acesta.