470 de localități nu au medic de familie. Președintele Colegiului Medicilor: Instituțiile de Sănătate Publică trebuie să intervină

Un număr de 470 de localități din țară nu au medic de familie, iar instituțiile de sănătate publică trebuie să intervină pentru a rezolva această problemă, a declarat, joi, președintele Colegiului Medicilor România, Daniel Coriu.

„În România avem 55.000 de doctori. Din aceştia, 29.000 de medici sunt concentraţi în Bucureşti - 15.000 şi în cinci judeţe - Dolj, Timiş, Cluj, Târgu Mureş şi Iaşi, iar 28.000 sunt în restul ţării. Cea mai mare parte, din punct de vedere geografic. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu medicina de familie. Avem 470 de localităţi fără medic de familie. Sigur, aici, cumva, instituţiile de sănătate publică trebuie să intervină. Intervenţia nu trebuie să fi pe hârtie sau numai în campanie electorală, când toţi doresc să ajute, dar numai cu vorbe şi ne oprim acolo. (...) Trebuie să avem o decizie. Trebuie să luăm această decizie de a trece la fapte, nu numai la vorbe", a afirmat preşedintele CMR, la o conferinţă organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

De asemenea, acesta a precizat că pandemie de COVID-19 a adus o stare de panică și anxietate atât în rândul personalului medical, mai ales în primele zile ale pandemiei, cât și în rândul pancienților cu alte afecțiune, unii dintre aceștia refunzând chiar și în prezent să intre în spital.

„ Acest an a fost unul dificil pentru noi toţi, pentru medici şi pentru pacienţi. Această pandemie de COVID-19 ne-a schimbat radical viaţa tuturor. (...) O stare de panică în rândul personalului medical - acest lucru s-a întâmplat, în special, în primele zile ale pandemiei. Apoi, când am avut nişte circuite foarte clare şi am început să înţelegem boala, lucrurile s-au atenuat. O stare de anxietate în rândul pacienţilor - avem pacienţi care şi astăzi refuză să intre în spital. Este impactul psihologic. Trebuie să recunoaştem că a existat un management întârziat pentru anumite boli, pentru anumiţi pacienţi. Şi, probabil, este imposibil de cuantificat, cu siguranţă acest lucru s-a întâmplat", a mai declarat Coriu.

Pe de altă parte, acesta a precizat că s-a reușit o colaborare „excelentă” cu medicii de familie și s-a îmbunătățit gradul de educație a pacienților.