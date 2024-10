Acuzații grave la Spitalul Colentina. Personalul medical amenință un pacient. Rudele au reacționat. A intervenit Poliția

Scene de coșmar în Spitalul Colentina

Rudele pacientului: V-am rugat frumos să veniți să îl dezlegați. V-am rugat frumos să veniți să îi opriți perfuzia pe care i-ați pus-o ca să îl adormiți.

Paza: Aşteptaţi vă rog afară.

Rudele pacientului: Eu nu pot să aștept afară. Vreau să văd cum vă numiţi.

Personal medical: Pleacă de aici, am zis! Pleacă! Că dacă îți dau un pumn în gură, îți zboară dinții din gură.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Ameninţările, pot să spun că în momentul acela doamna nu era neapărat angajatul spitalului, era un om care încerca să se apere.

Reporter: Doamna purta echipament medical.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Da, dar nu am spus în fondul acțiunilor și vorbim de autoapărare, și problemele astea nu le discutăm nici noi, le discutăm organele abilitate.

Scenele au avut loc la Spitalul Colentina din Capitală, în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Bolnavul, un bărbat de 75 de ani din Ialomiţa, fusese transferat aici pe 30 septembrie, în urma unui AVC. Aparținătorii bolnavlui spun, însă, că atunci a început calvarul.

Pacient vârstnic, amenințat de cadrele medicale

Îngrijitoarea bărbatului: Am vorbit, că i-am dus telefonul. Noaptea la 00 m-a sunat, și mi-a spus că e ceva în neregulă, că el nu a primit pastile, și să mă duc să îl iau. După 18 minute m-a sunat din nou că îi e frică, e singur.

Apărținătorul bătrânului: Înainte de a pleca acasă am vorbit cu dânsul. Și eu nu am oprit apelul, am lăsat apelul mergând, și timp de două ore s-a înregistrat tot ce s-a întâmplat în spital în momentul respectiv.

În înregistrări se aude vocea asistentelor care îl amenință pe pacient.

Personal medical: Hai, gata! Te pun să te culci, te-am și legat. Gata! Adu încoace legătura aia să vezi ce-i facem. Nici nu am cum să nu-l bat.

Pacient: Cum să mă bati... Chiar nu pot să stau, nu pot să stau aici. Scoateţi-mă că nu mai pot, nu mai respir.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Din ancheta pe care am desfasurat-o in cadrul spitaului, colegul de salon si altii vecini mi-au dat cu totul alte declaratii, ca dumnealui a fost cel recalcitrant si agresiv, in acelasi timp. Probabil or fi, or exista momente de genul ăsta dar de partea de bătaie nu s-a pus problema niciodată.

A doua zi, familia a venit la spital să ceară explicații medicilor. Între ei a început un scandal uriaș, care i-a depăşit inclusiv pe angajaţii firmei de păză.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Contenția s-a întâmplat undeva la 14-15, ei au intrat la 15.45, în afara orelor de vizită. S-a luat legătura la telefon și cu nepotul, el știa acestei conținute. Din filmare se vede că sunt brațe de contenție, fașă peste acelea protejate.

Potrivit protocoalelor medicale, un pacient poate fi conținut, adică legat de pat doar în cazurile în care și-ar putea pune în pericol sănătatea lui sau a altor persoane- medici ori oameni. Se face doar cu materiale speciale- curele din piele, căptușite cu burete și este complet interzisă de lege folosirea de feșe, tifon sau sfoară.

Scandalul din spital s-a încheiat la secție. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Poliția Capitalei spune că a fost sesizată de reprezentanții spitalului. Aparţinătorii bolnavului au fost duşi la audieri şi amendaţi.